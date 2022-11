En su llegada a Colombia, la selección femenina sub-17 se está robando toda la atención luego de haber quedado subcampeona del mundo.

A su regreso, en rueda de prensa, el entrenador Carlos Paniagua se refirió a lo hecho en India y también a lo que está por venir.



"Si la empresa privada apoya más, se va a fortalecer el fútbol femenino en Colombia", dice el DT.

'No le tuvimos miedo ni temor a las grandes potencias del mundo'



Facebook Twitter Linkedin

Carlos Paniagua Foto: Federación Colombiana de Fútbol

El partido contra Nigeria era el más importante de nuestras vidas.



Todavía nosotros estamos muy lejos de tener la fortaleza que tienen los españoles en sus divisiones del fútbol femenino. Igual, desde nuestro debut, descubrimos que la brecha con nosotros no era tan grande. Comprendimos que se podía. Yo le dije al grupo: 'cuando uno quiere algo grande, hay que buscar algo más'.



No le tuvimos miedo ni temor a las grandes potencias del mundo.



Cuando a uno le dan esta responsabilidad de dirigir dos selecciones tiene en las manos el sueño de dos generaciones. Yo nunca quisiera ver un camerino frustrado. Después del partido con España, vi a las jugadoras muy tristes por haber perdido. A ellas les pedimos que dimensionaran lo que habían logrado. Nosotros fuimos los primeros en tener esa bendición, la experiencia de llegar a una final. Pero esto es un trabajo que ha hecho mucha gente en el país.



Linda es un fenómeno mundial. ¿Ustedes saben lo que es llegar a India y que la gente la busque para una foto? Llegamos al aeropuerto de París, y Linda era la más buscada. Es un fenómeno... por eso la capitanía fue un reconocimiento.



Uno tiene que ser muy aterrizado para enfrentar esta clase de torneos. Yo veía una jerarquía tremenda. Desde ahí empezamos a trabajar. Iniciamos el año bien, en el suramericano, llegando a la final, y lo terminamos con otra final, ahora mundial. Hubiese sido muy grande traer la Copa, pero lo que hicimos fue espectacular.



Es increíble ver las filas que hay para el Movistar Arena, al homenaje al equipo. Uno ha visto esto cuando van a ver a los jugadores de la Selección de mayores, pero el reconocimiento a estas jugadoras, niñas, es precioso.



Yo estoy muy agradecido con el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Me dieron dos selecciones y las clasificamos al Mundial. Y, además, la presentación en la Copa América.



Debutar en un Mundial te da pie para creer en lo que se ha hecho. Con ella fuimos de menos a más y esto nos llevó a la final. Este proceso va a ser la base de la sub-20. La liga femenina está cada vez más sólida. Es necesario que ellas tengan garantías y compitan.



Si la empresa privada apoya más, se va a fortalecer el fútbol femenino en Colombia. Yo sé que al mejorar el fútbol, muchas jugadoras se van a interesar más. Así iremos para adelante y no retrocederemos.



Cuando Yésica erra el penalti, fue durísimo. Ella me pedía perdón incluso cuando sabíamos que habíamos ganado...



En el autogol de Ana María Guzmán, ella me dijo que no sintió nada. Que ella pensó en sacar el balón con la mano, pero no lo hizo para ser expulsada. Yo le dije luego: 'Mona', tenemos que ser agradecidos, somos subcampeonas del mundo. Fue un momento muy difícil.



La Selección sub-17 sale de las ligas. En el mes de noviembre, por ejemplo, hay final departamental y van a estar ellas. Estas jugadoras salen de sus ciudades y se fortalecen en sus procesos. Este proceso sigue... acá tenemos una generación muy especial de jugadoras.

DEPORTES

Más noticias de Deportes