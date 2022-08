Carlos Paniagua no es un técnico que se diga mentiras. Sabe muy bien que la Selección Colombia femenina que él dirige no tuvo el mejor desempeño el sábado contra México, en el empate 0-0 de la segunda fecha del grupo B del Mundial de Costa Rica, pero Paniagua, además de admitir las fallas, valora que no se perdió, que se sumó un punto y que la clasificación a cuartos de final está más cerca. Y se definirá mañana contra Nueva Zelanda.

Antes del partido contra las mexicanas, Paniagua había insistido en que vencer a Alemania era un logro histórico, pero que lo que seguía también iba a ser difícil, por eso quería a su equipo aterrizado y concentrado. En la cancha, lo que se vio fue una Colombia que no mostró la misma cara del debut, que le costó más.



“Fue un partido muy difícil, contra un rival aguerrido que venía de empatar y le servía ganar, e hizo todo por ganar, nosotros fuimos muy pasivos, permitimos que nos circularan la pelota, pero afortunadamente se sacó un muy buen resultado, y ahora toca recuperar a las jugadoras para el siguiente partido”, dijo Paniagua al canal oficial del Mundial Sub-20.



Su análisis es claro, Colombia no tuvo la pelota, el ataque no tuvo el volumen que se esperaba, y el rival puso muchos problemas.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia Femenina Sub-20 Foto: FCF

“Dejamos jugar al rival. La orden era salir más, no dejar que el rival progresara con la pelota, pero ese es el fútbol, hoy (sábado) no se jugó tan bien como contra Alemania, pero es un muy buen resultado que nos deja cerca de pasar a cuartos”, agregó el DT.

Paniagua solo piensa en lo que viene, en enfrentar mañana a Nueva Zelanda y conseguir el resultado, un empate será suficiente, para ir a la siguiente fase, que es el primer gran objetivo de este equipo, aunque la ambición es muy alta tras haber vencido a Alemania.

Autocrítica de Giraldo

Las jugadoras de la Selección Colombia quedaron con la misma sensación, de que las rivales las sorprendieron. “Sabíamos que iba a ser complicado desde el principio, que no iba a ser fácil, ahora nos queda el partido más importante para la clasificación”, dijo la portera Natalia Giraldo, que otra vez se destacó, conteniendo un par de remates de las mexicanas. Además, Giraldo destacó que pese al dominio mexicano, Colombia supo sortear el ataque rival para no sufrir realmente. “Hubo varias jugadas de peligro, tenían buen equipo, supimos defendernos y hacer las cosas bien”.

Finalmente, Giraldo comentó: “Sabíamos que México no era fácil, no salimos igual que contra Alemania, pero ahora es de seguir sumando y pensar en el próximo partido”.

Mañana, contra nueva Zelanda, será la prueba final para la clasificación.

Puesta a punto

El seleccionado nacional ya tiene su mente en el duelo ante las neozelandeses. Las diez jugadoras que fueron suplentes en el empate ante México entrenaron en el Complejo Deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, haciendo trabajos físicos y tácticos.



Las once titulares que disputaron la fecha dos, se quedaron en el hotel donde realizaron trabajos de recuperación guiados por el departamento médico que incluía trabajos en piscina, jacuzzi y hielo.



Este lunes las dirigidas por Carlos Paniagua tendrán su último entrenamiento para ajustar detalles y buscar la clasificación para estar entre los 8 mejores seleccionados del mundo.





DEPORTES

Más noticias de deportes