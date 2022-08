La Selección Colombia femenina juvenil regresa al país este lunes sobre el mediodía luego de alcanzar los cuartos de final del Mundial juvenil de Costa Rica, tras caer contra Brasil 1-0 el sábado, en los cuartos de final.

El equipo no pudo cumplir el sueño que tenía de llegar a la final, pero dejó buenas sensaciones con esta participación internacional, alcanzando la fase de cuartos, con lo que mostró que subió un nuevo escalón en la evolución del fútbol femenino, que en esta oportunidad logró gestas como haber derrotado a Alemania en un hecho histórico.

Selección Colombia Femenina Sub-20

Sin embargo, la derrota contra Brasil fue un duro golpe para el equipo, sobre todo porque había la sensación de que este era el momento para al fin poder vencer a las brasileñas, que en todo caso solo pudieron ganar por un gol. “Colombia entró muy pasivo a la cancha, dejamos que se nos viniera mucho Brasil y producto de eso vino esa falta dentro del área, porque estábamos mirando jugar a Brasil. En el segundo tiempo se arriesgó, se hicieron cambios... El equipo fue valiente, salió a buscar el partido, pero desafortunadamente no encontramos el gol”, dijo el DT Carlos Paniagua.



Colombia se despide del Mundial femenino luego de superar como primera el grupo B, en el que no solo venció a las alemanas, sino que empató con México y Nueva Zelanda. Su juego, pese a algunas fallas puntuales en zona defensiva y de no finalización de las oportunidades de gol, entusiasmó al país y alcanzó a ilusionar con una presentación más imponente en el torneo.



“Da tristeza irse del Mundial, teníamos un sueño de seguir avanzando, pero ese es el fútbol, y enfrentamos a un gran rival. Es ahora, hablar con las muchachas y decirles que representamos bien al país”, señaló el DT.

No obstante, el equipo se llevó miles de felicitaciones por lo que hizo, el esfuerzo, el coraje y la valentía para asumir estos partidos. Por otro lado, la jugadora Linda Caicedo, con dos goles, se llevó todos los elogios por el rendimiento que mostró.

Linda, de 17 años, llegó al Mundial tras ser la mejor jugadora de la Copa América con el equipo de mayores y despertó gran entusiasmo mundial por sus actuaciones con la sub-20, como los dos tantos que le anotó a Nueva Zelanda, cuando hasta la Fifa elogió su actuación y la comparó con otras figuras que han estado en el Mundial juvenil, como la brasileña Marta o la estadounidense Megan Rapinoe.

A pensar en el sub-17

Selección Colombia femenina Sub-20

El técnico Carlos Paniagua se concentrará ahora en preparar el Mundial Sub-17, cuya sede original era India y que ahora está en el limbo, porque la Fifa suspendió a la federación de ese país. Para ese torneo, el técnico colombiano podrá contar con siete de las 21 jugadoras que llevó a la Copa del Mundo Sub-20: Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez, Ana María Guzmán, Karla Torres, Juana Ortegón, Stefanía Perlaza y Mary José Álvarez.



Mientras tanto, las jugadoras del fútbol local esperan que se den anuncios oficiales sobre la Liga Femenina del 2023, que se estima tendrá competición durante todo el año. A su vez, Cali y América tienen en la mira la disputa de la Copa Libertadores, que arranca el 13 de octubre, en Ecuador.



