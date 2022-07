Nelson Abadía no se cambia por nadie. El DT de la Selección Colombia femenina celebra la clasificación del equipo a la final de la Copa América, tras la victoria contra Argentina, 1-0.

El entrenador, en rueda de prensa, analizó la victoria, pero anunció que el equipo buscará el título, en la final que se jugará el sábado en Bucaramanga contra el ganador entre Brasil y Paraguay.

Abadía mandó mensaje

Las jugadoras de la selección Colombia celebran el triunfo sobre Argentina que les dio cupo al Mundial y a los Olímpicos. Foto: Cristian Álvarez

Balance: "Estamos alegres por la llegada a Mundial, Olímpicos, lo hecho por las menores también, es un trabajo de 4 años atrás y da sus frutos. La prejuvenil clasificó, la sub-20. Ahora con la mayores es grandioso lo que nuestras jugadoras hacen por el fútbol femenino y por el país. Las evaluaciones siguen, el fútbol es cíclico y ya nos toca prepararnos para la final contra Brasil o Paraguay y a la cual también le estamos apuntando. La alegría dura hasta las 12 de la noche, mañana, a trabajar".

Mensaje: "Venimos con la mentalidad de ir a luchar por el titulo, darle eso al fútbol colombiano que está muy en alza, Eso va a obligar a que la Liga sea mas larga, mas competitiva, eso nos va a dar un punto de rendimiento para ir al Mundial y Olímpicos; esperaremos la final".



Cambios: "Los cambios son conceptuales, saber qué tenemos de nuestras jugadoras, este partido no era para moverlo, si uno lo movía era para quemar tiempo. Cuando decidí lo de Diana Ospina era para poner tres '5'. La idea era sostener. Catalina, con dolor, quiso seguir, eso es loable. Si me demoro en los cambios, así llevamos 5 partidos ganados. Los seguiré demorando porque da resultado".

La final: "Hemos analizando a todos los rivales, a los 9 de la Copa América, desde hace mucho. Escogimos las jugadoras que eran. Este grupo por su capacidad técnica y carácter se merecen esto y lo que vamos a pelear en la final. Vamos con eso mismo. Esas eran las jugadoras que yo quería tener aquí".



Fútbol colombiano: "La evolución data de años atrás. Se abrió un camino, se fortaleció, el primer logro fue la medalla de plata en Panamericanos de Toronto, luego el oro en Lima. Resalto la labor de Difútbol en el fútbol formativo. Y el fútbol especializado que lo da la FCF. Nos queda el bache del alto rendimiento del fútbol profesional, es una manera de decir que el fútbol profesional se necesita con más competitividad y más competencia".



Brasil: "Sabemos de las bondades de Brasil, pero soy convencido de las nuestras. Brasil siempre ha tenido hegemonía en Suramérica. Vamos a afrontar ese partido con la personalidad que mostramos contra Argentina".



Daniela Montoya: "Tuvo contractura y dio lo que tenía quedar. Cata Usme está en clínica, le hacen una revisión en su pie, le metieron un zapatazo en el empeine, pero destacó el profesionalismo de todas".

Palabras de Catalina

La Selección celebra su paso a la final de Copa América tras derrotar a Argentina. Foto: Cristian Álvarez

La portera Catalina Pérez también analizó la victoria y los logros alcanzados por la Selección Colombia en esta Copa América.



Balance: "Me siento afortunada de vivir lo de este grupo, la alegría y la entrega de cada una. Vivo con profesionales 'top', y seres humanos calurosos, pendientes una de la otra. Eso no tiene precio".



Clasificaciones: "Ir a Olímpicos es una alegría, las que hemos estado nos morimos por volver, por eso nos entregamos en cada entrenamiento. Esperamos hacer una buena representación en ambos eventos".



Proceso: "He tenido lesiones, cirugías, lágrimas y alegrías que era necesario vivir todo para estar acá hoy y dar lo mejor de mí. Vivo con gratitud porque me han exigido al máximo y han creído en mi... Este es un logro grande, mañana concentradas en ir por el título".



