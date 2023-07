El Mundial femenino está por empezar, el próximo 20 de julio, y la Selección Colombia se prepara a toda máquina para su debut en el torneo.



Colombia, que llegó a Australia en dos grupos, se entrena esta semana y este viernes en la madrugada tendrá un partido de preparación contra irlanda.



Su debut en el Mundial será el 24 de julio contra Corea del Sur.

Partidos por TV

Selección Colombia femenina. Foto: FCF

La fase de grupos del Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023 se podrá ver a través del Canal Caracol, en su señal principal y en la señal HD2, así como en RCN.



Además, todos los partidos del Mundial podrán ser vistos a través de la señal de DirecTV (Dsports).



Colombia vs. Corea del Sur

lunes 24 de julio

9:00 p. m. (hora de Colombia):

DSports, DGO, Caracol y RCN.



Colombia vs. Alemania

Domingo 30 de julio

4:30 a. m. (hora de Colombia)

DSports, DGO, Caracol y RCN.



Colombia vs. Marruecos

Jueves 3 de agosto

5:00 a. m. (hora de Colombia)

DSports, DGO, Caracol TV y RCN TV.



Gol Caracol aclara que de los octavos de final se transmitirán 6 partidos, de los cuartos de final 4 partidos, las dos semifinales y la gran final.

"Los 20 partidos del Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023 se verán en www.golcaracol.com y oportunamente informaremos los juegos que serán transmitidos en la señal principal de Caracol Televisión y en Caracol HD2", dice el canal.

🎥 ¡𝗔𝗾𝘂𝗶́ 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗕𝗿𝗶𝘀𝗯𝗮𝗻𝗲! 🤜🤛



Nuestra Selección Colombia Femenina ya está en la sede del partido del viernes 🆚 la República de Irlanda 🇮🇪#PersiguiendoUnSueño#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/x148MFX6vq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 13, 2023



