Natalia Giraldo fue tan clave como Mariana Muñoz en la histórica victoria de la Selección Colombia 2-0 contra Alemania, en el primer partido del Mundial Femenino Sub-20. Una atajada en el minuto 90 le permitió al equipo de Carlos Paniagua mantener la ventaja y asegurar los tres puntos.

Giraldo ya tiene amplia experiencia con el América de Cali, con el que ya fue campeona, e hizo parte del equipo que fue subcampeón de la Copa América. Ahora, toda esa experiencia la aporta en la Sub-20, que piensa en grande.



Estas fueron las principales frases de Natalia en rueda de prensa:



De qué hay que cuidarse de México. “El partido contra México apenas hoy (jueves) vamos a entrar en detalles, de cómo vamos a poder contrarrestarlos, saber qué hacer en la parte ofensiva. Estábamos pensando en Alemania, que era nuestro primer objetivo”.



En qué hay que mejorar. “Como lo dije ahora, llegamos del partido, cenamos, recuperamos, ahora veremos los videos para corregir cosas”.



El aporte de haber estado en la Selección de mayores. “La experiencia de muchas de las que hemos tenido la fortuna de estar en el equipo mayor es una competencia muy fuerte. Todas aportamos lo mismo, como la sub-20, las que hemos tenido la fortuna de estar en la grande, todas somos igual de importantes y todas podemos aportar”.



La talla de las mexicanas. “Creo que el equipo de Alemania también tenía buena estatura y lo supimos contrarrestar, sabíamos que cualquier balón arriba iba a ser complicado. No es bueno el juego aéreo aunque tenemos jugadoras que van bien arriba”.



La preparación. “Sabíamos que el partido era difícil, pero todas estábamos convencidas, veníamos trabajando desde hace mucho antes, trabajamos durante la pandemia, el profe Paniagua también ayudó mucho al equipo, el sudamericano fue muy bueno, luego fuimos a Bolivarianos, y el equipo siempre se vio muy maduro, sabíamos cómo jugar ese partido y cómo ganarlo. Nunca fue una sorpresa, eso fue lo que queríamos, ganarlo desde el principio”.

Facebook Twitter Linkedin

Natalia Giraldo Foto: Federación Colombiana de Fútbol



La clave de la victoria. “Resalto la actitud, tuvimos actitud desde el principio, nos hicimos matar por la camiseta, cada balón íbamos con toda, muchas jugadoras sobresalieron y volver con la actitud y las ganas, trabajar como nos lo diga el profe y trabajar de la mejor manera”.



Cómo controlaron el ataque de Alemania. “En los entrenos anteriores el profe nos había recreado la acción de lo que iban a hacer, parar me una en el primer palo para estorbarme y tirarla al primer palo, la trabajamos, nos podían hacer daño ahí pero supimos contrarrestar, no dejamos progresar esos balones”.



¿Fue sorpresa ganarle a Alemania? “De pronto no veníamos con tanta fuerza, la gente no creía tanto en nosotros, pero nosotros nos veíamos pasando a segunda fase. Ganarle a Alemania no es fácil, no es cualquier equipo, pero faltan dos partidos muy importantes para seguir el camino que llevamos”.



Cómo aprovechó el trabajo en la Copa América. “El trabajo venía de la Selección Colombia de Mayores, sabía que no iba a tener la oportunidad, pero trabajé de la mejor forma, tengo un buen momento, volví de la lesión y hacer las cosas bien. Muchas expectativas, es un rival fuerte, pero vamos a trabajar como lo hicimos contra Alemania para ver cómo los podemos contrarrestar”.



¿Son favoritas? “Se vio que el nivel puede ser mejor que todas las selecciones, es un campeonato muy parejo, no hay ningún grupo fácil, Brasil empató con España, es un torneo muy fuerte pero todas tenemos la convicción de que vamos a llegar lejos, disputar la final y por qué no, ganar la Copa del Mundo”.

🎥 "Es un campeonato que está muy parejo" Natalia Giraldo, portera de la Sel. Colombia Femenina. pic.twitter.com/BPpFD3HLWD — Win Noticias (@NoticiasWin) August 11, 2022



El valor del triunfo contra Alemania. “Creo que para nosotros es muy importante lo que pasó ayer, nivel anímico para lo que falta del Mundial, que aún falta mucho. Es una felicidad muy grande, no habíamos tenido la oportunidad de ganarle a Alemania, con eso demostramos que tenemos mucho talento y fuerza para seguir adelante y marcar el camino que falta para el resto del torneo”.



El aporte del psicólogo, Rafael Zabaraín. “Con Rafa, él juega un papel muy importante en esta Selección, siempre nos mantiene alegres y con la actitud muy arriba, la actitud que tiene él es contagiosa, siempre le digo que quiero ser como él, mantiene feliz, eso contagia al equipo. Es un papel que como Selección es importante para nosotros”.



DEPORTES