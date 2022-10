Linda Caicedo, nada para perdonar... (Opinión)

"Les pedimos perdón por no ganar”, le dijo Linda Caicedo al país, a Colombia, y su voz era una mezcla de nostalgia con estoicismo. Era una voz que no se quebraba, aunque por dentro quizá fuera una fuente desbordada. Una voz que ni temblaba, aunque quizá por dentro fuera un terremoto de sensaciones. Y el país que la escuchó le respondió con firmeza: ¿perdón por qué, Linda? No, no, no. No hay que pedir perdón.

Porque lo que usted, Linda, y su maravilloso grupo de guerreras hicieron en el Mundial sub-17 de la India fue escribir una página mágica del deporte colombiano, una página que lleva versos de la pelota, rimas de goles con mariposas amarillas revoloteando en cada jugada.

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

Pedir perdón no, Linda, porque ustedes sí hicieron historia, fueron la primera selección nuestra en una final de la Fifa. Pedir perdón no, Linda, porque además fueron un equipo honesto, humilde y batallador, que dejó en cada paso una huella.



(Le puede interesar: Linda Caicedo: las distinciones que la certifican como una estrella del Mundial)



Pedir perdón no, Linda, porque ustedes, detrás de una pelota, fueron país, fueron nación: porque ese derroche de talento, esa entrega incansable, ese espíritu combativo sobre el césped, enfundadas en esa bandera amarilla, azul y roja que defendieron con honor, eso también se llama patria.



Pedir perdón no, Linda, porque el perdón lo pide quien falla a una promesa, y ustedes no fallaron. Ustedes, por el contrario, hicieron un orificio de esperanza en ese Mundial, y es una esperanza en nuestro deporte, en nuestras luchas, en nuestras jugadoras. No fallaron, Linda, cumplieron, dieron el esfuerzo sobrehumano para dar la conquista, ustedes cayeron, como dice la añeja metáfora, con las botas puestas. Mejor dicho, coincidamos en que ustedes no cayeron, ustedes perdieron una final contra España jugando con coraje.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia femenina Sub-17 Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Pedir perdón no, Linda, porque lucharon por esa copa que añoraban, sí, la que a usted, Linda, no la dejó dormir la noche anterior, pero no se olviden que a cambio traen de vuelta, en el corazón, la satisfacción del deber cumplido, con el orgullo por las nubes, y pueden mirar a todos a los ojos, con su nobleza, claro está, y pueden gritar sin gritar que ya no dejen de mirarlas jugar, que les den todo lo necesario, lo prometido y lo no prometido.



Pedir perdón no, Linda, porque ustedes, un equipo sub-17, sembraron una semilla de grandeza para esta selección, una manifestación real de la capacidad del fútbol femenino, una evidencia de que se puede soñar en grande, enfrentar las adversidades del juego y batallar hasta ese instante definitivo en el que el fútbol, implacable como siempre, decide quiénes gritan campeonas y quiénes no.



(Lea además: ¡¡Colombia, subcampeona del mundo!! La Selección sub-17 femenina hace historia)



Pedir perdón no, Linda, porque si alguien no estaba convencido, si alguien dudaba o se reservaba sus emociones con el fútbol femenino, esta actuación es un certificado con sello notarial. Pedir perdón no, Linda, porque ustedes hicieron que el mundo las volteara a mirar con emoción, con alegría, y despertaron un interés que estaba dormido por nuestras propias gestas de la pelota.



Pedir perdón no, Linda, porque usted fue una manifestación verosímil de talento. Su velocidad de gacela, su dominio de la pelota, su destreza con ella, es de admirar.



Pedir perdón no, Linda, porque junto a usted hubo unas jugadoras que irradiaron un trabajo colectivo ejemplar. Ustedes se ayudaron en la cancha, se brindaron la una a la otra, cumplieron las tareas que asignó su DT. Si hubiera un premio a la solidaridad y al trabajo en equipo, ese también era de ustedes.



Pedir perdón no, Linda, porque ustedes no solo hablaron en la cancha, afuera transmitieron unas palabras certeras, unos mensajes aplomados, como si también se entrenaran para dar cada declaración.



Pedir perdón no, Linda, porque ustedes no son segundas, ustedes son subcampeonas del mundo. Y eso es grande, Linda, muy grande.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-Listos los cuadrangulares de la Liga: Santa Fe y Millonarios, en el mismo grupo



-¡Colombia, campeona del mundo! La Selección femenina de futsal corona la hazaña



-¿'Tino' Asprilla o 'El negro del Whatsapp? El llamativo disfraz de Halloween