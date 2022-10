La Selección Colombia toma con mucha prudencia, pero también con mucha ilusión, su quinta participación en el Mundial Sub-17 femenino de la India. A las 9:30 de la mañana de este miércoles, el primer reto para el equipo es enorme: enfrentar al campeón mundial y uno de los favoritos al título, España. El juego se verá por Caracol, RCN y Directv Sports.

El primero en poner los pies en la tierra es el técnico de la Selección, Carlos Paniagua, que ha tenido un gran año: logró las clasificaciones a los dos mundiales juveniles y alcanzó los cuartos de final en el Sub-20. Ahora, los antecedentes muestran que Colombia nunca pasó de la fase de grupos en el Sub-17.



(Angustia en Chile: encuentran muerto al papá de Arturo Vidal)

(Zlatan Ibrahimovic se estrena en TikTok y el video estalla las redes)



“A mí no me gusta presionar a las jugadoras, ni cuando estuvimos en los Sudamericanos ni en el Mundial pasado; vamos en un paso a paso; esperamos este miércoles, que es el debut contra España, empezar con pie derecho y que esto nos vaya dando seguridad y fuerza para lo que viene”, declaró ayer Paniagua en rueda de prensa.



El DT tiene un equipo bastante experimentado para la edad que tiene, con una jugadora que marca diferencia, Linda Caicedo, que ya jugó este año la Copa América con la Selección de mayores y el Mundial con la sub-20, además de tener en su hoja de vida 45 partidos, 19 goles y dos títulos en la Liga femenina.



“Después del Sudamericano casi todas las jugadoras participaron en la liga profesional, tuvieron un roce muy importante ahí y después la preparación que tuvimos, los tres partidos en México, que hubo un cuadrangular con cuatro selecciones clasificadas al Mundial –Canadá, Chile, México Colombia– y hace poco llegamos de Chile de enfrentar dos compromisos con ellas allá y todo esto suma, todo este roce internacional”, señaló el DT.



Además, de cierta manera Paniagua le ha dado continuidad al grupo. Siete de las 21 convocadas para esta Copa del Mundo estuvieron en el Sub-20 de Costa Rica: Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez, Juana Sofía Ortegón, Karla Torres, Linda Caicedo, Mary José Álvarez y Stefanía Perlaza.



“Somos un equipo que se está preparando colectivamente para todo. Tenemos más experiencia algunas jugadoras que hemos estado en la Sub 20, pero somos una familia, todas vamos por un mismo objetivo. Se trata de disfrutarlo, estar unidas y dar siempre lo mejor de nosotras”, señaló Guzmán.

Rival durísimo



Tal como sucedió en el Mundial Sub-20, el primer partido de Colombia en el Sub-17 será contra el campeón vigente de la categoría, España.



La ‘Fábrica’, como llaman a ese equipo, venía con un paso arrollador en el Europeo de la categoría, que se disputó en Bosnia-Herzegovina.



Superó la fase de grupos con campaña perfecta, con 11 goles a favor y ninguno en contra, y luego goleó 3-0 a Países Bajos en la semifinal. Perdió la final contra Alemania en lanzamientos desde el punto penalti, tras un 2-2.



Paniagua sabe que el reto es grande, pero recordó que ya en el Mundial Juvenil pudo derrotar a Alemania.



“Como en el Mundial Sub-20 nos tocó comenzar con un campeón del mundo, y ese era un triple campeón del mundo, Alemania. Lo hicimos bastante bien. Ahora nos toca enfrentar en el primer juego a España, actual campeón del mundo de la categoría, y siempre les transmitimos a las jugadoras mentalidad ganadora y así vamos a enfrentar ese partido”, consideró.



México y China completan el grupo C, en el que quedó sembrada la Selección.



“Ya no hay brecha tan grande con los rivales en Sudamérica, todo este año quedamos por detrás de Brasil, somos muy fuertes acá Colombia en Suramérica y, a nivel mundial, no estamos tan atrás”, dijo el DT.



“Analizando el Mundial Sub-20, ganarle a Alemania en cualquier categoría en fútbol, sea masculino o femenino, va viendo la importancia que tenemos ahora en nuestra liga, en nuestro fútbol y para esto ha sido muy importante para el crecimiento del fútbol femenino, la liga femenina, los torneos de Difútbol, interligas de selecciones. Cuando salen al exterior, salen sin complejos y sin miedos”, concluyó el entrenador.

('Empate de sangre': el impactante choque de Rudiger que rescató al Real Madrid)(Luis Díaz: Jürgen Klopp habló de su estado de salud y dijo que 'pudo ser peor')

🎥 ¡Todo preparado para el debut!



Nuestro D.T. Carlos Paniagua y Mary José Álvarez palpitan el debut de mañana 🆚 🇪🇸 por la Copa Mundial de la FIFA Femenina #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/C9PbtvGR1A — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 11, 2022



Deportes