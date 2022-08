Hay furor, hay expectativa y hay entusiasmo con el fútbol femenino colombiano a nivel de selecciones. Recién se logró el subtítulo en la Copa América de mayores y ya se viene el siguiente desafío, ahora para la Sub-20, con el Mundial de la categoría en Costa Rica, que arranca el miércoles.

Estar en un mundial es estar en la fiesta. Y allí está Colombia, logró clasificar gracias a su subtítulo en el Sudamericano. Pero como buena fiesta, los otros invitados son de lujo. Y los rivales de Colombia representan una gran adversidad.



Un grupo muy fuerte



Para eso se alista el equipo, para salir a dar baile, coger el paso y lograr clasificar a la siguiente fase. Se trata de enfrentar a Alemania, una potencia y primer rival.



Luego a México y después a Nueva Zelanda. Así que el panorama es adverso, pero no imposible; no para ellas, que ya han demostrado que saben asumir esos grandes retos.



Un experto en selecciones femeninas es Ricardo Rozo, el mismo que llevó a Colombia al Mundial sub-20 en 2010, y al de mayores en el 2011.

Selección Colombia femenina Sub-20 Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Rozo está expectante con esta nueva generación que dirige Carlos Paniagua. Ve rivales muy fuertes, pero confía en la capacidad de estas futbolistas.



“El grupo es bravo, con Alemania y Nueva Zelanda, que son fuertes, pero vamos a competir en la misma edad y con jugadoras que ya tienen experiencia en selecciones sub-17, sub-20 y mayores, en Copa Libertadores y en la Liga", dijo Rozo.



Y agregó: "La idea es que el profe haga un planteamiento inteligente, debe manejar el calendario, las cargas, para que la respuesta física sea ideal, porque son rivales atléticos, dinámicos. Colombia, aparte de fútbol, debe tener gran capacidad física, es clave el arresto físico sin perder la condición deportiva".

Linda tiene la clave



El equipo cuenta con 21 futbolistas muy diversas con algunas jugadoras que ya se foguearon en la Copa América de mayores, como Linda Caicedo.



Hay talento, hay chispa y valentía para dar el golpe en el grupo, aunque con la certeza de que en un Mundial es otro nivel, otra exigencia, otra fiesta.



Felipe Taborda también sabe de eso. Fue DT de la Selección Colombia en el Mundial de mayores de 2015 (octavos) y como tal conoce esa experiencia.



“Siempre hay esperanza de ser campeones del mundo; tenemos las mismas posibilidades de todos, pero en la medida que pasen los minutos y los rivales, nos daremos cuenta para qué estamos. No es fácil, enfrentamos a una potencia como Alemania, y rivales como México, que a nivel de Centroamérica es muy fuerte; nuestras experiencias con ellas no han sido las mejores", aseguró.



"Y Nueva Zelanda no es lo mejor de lo mejor, pero viene creciendo y evolucionando. El solo hecho de clasificar al Mundial, que veníamos en sequía de más de 12 años en la categoría, ya es importante, pero no hay que conformarse”, opina Taborda.



Colombia, que perdió con Australia 3-2 el viernes en un amistoso, ya midió que este será otro nivel. Pero ahí está el equipo, listo para entrar con ímpetu y buen paso en la fiesta del Mundial.



🎥 ¡El lente de Wendy!



