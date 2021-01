Problemas para la Selección femenina, por positivo para covid-19

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este lunes que una persona de la delegación de la Selección Colombia femenina dio positivo para covid-19, por lo que varias jugadores, relacionadas con esta persona, no podrán disputar el amistoso contra Estados Unidos, programado para este lunes.

"La Federación Colombiana de Fútbol informa que, tras realizar las pruebas rápidas y las pruebas RT PCR para covid-19 a la delegación de la Selección Colombia Femenina de Mayores, un miembro del área administrativa de la FCF dio positivo.



Al conocerse el resultado, se tomaron las medidas de precaución y aislamiento de esta persona. Sin embargo, al ser parte de la delegación, estuvo en contacto directo con algunas de las jugadoras del plantel, las cuales no podrán participar del partido amistoso ante EE.UU", dice el comunicado de la Federación. .



La FCF precisa que las jugadores que no podrán actuar son Daniela Montoya, Carolina Arias y Diana Carolina Ospina. "Cabe destacar que las pruebas RT PCR de estas 3 jugadoras dieron negativas, pero por precaución de los organizadores del partido, ellas no podrán participar", aclara.

Además, la jugadora Ana Gabriela Huertas no podrá disputar el compromiso por precaución, ya que ha presentado resultados diferentes en las pruebas rápidas y en las RT PCR. "Se esperará el resultado de la prueba de anticuerpos para definir su caso".



"La Federación Colombiana de Fútbol lamenta que se haya presentado un caso positivo al interior de la delegación y que esto afecte los planes deportivos del cuerpo técnico. Sin embargo, somos conscientes de que no hay nada más importante que la salud y el bienestar de las jugadoras y miembros del cuerpo técnico de las dos selecciones", termina el comunicado de la FCF.





