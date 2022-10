No era un momento fácil en el partido contra México. A Colombia le costaba llegar al arco rival. Sin embargo, Juana Ortegón sacó el espíritu de lucha que tiene desde niña, se abrió campo y comenzó a resolver la clasificación de la Selección sub-17 femenina a la segunda ronda del Mundial.

Juana empujó, levantó la cabeza, remató desde afuera del área y comenzó a celebrar. Y todo un país lo hizo detrás de ella, que se está perdiendo otro momento importante del fútbol femenino en Colombia, el paso del Deportivo Cali a la segunda ronda de la Copa Libertadores, para ayudar a construir el futuro de la Selección.



“Estamos contentas. Este triunfo es para mi familia, para mi papá, que por él yo estoy acá, para todo el país, ahora hacemos historia y va para todos los que nos apoyan siempre (…) yo voy a seguir intentando de media distancia, se lo dije a mi mamá. No va a ser el primer gol”, declaró Ortegón a Gol Caracol tras la victoria.

Juana va por más

Juana acaba de cumplir 16 años, pero ya puede decir que en su hoja de vida tiene un subtítulo en la Liga local y dos mundiales encima: ya Carlos Paniagua la había convocado para la Copa del Mundo Sub-20 de Costa Rica, en la que fue suplente, y ahora es pieza clave de la sub-17, que sueña con vencer a Tanzania para alcanzar una inédita semifinal en esta categoría.



“Somos guerreras, valientes, no le tememos a nada, es un gran grupo. Corrimos como nunca, sudamos como nunca porque amamos el fútbol y representar a nuestro país. Esto es por todo el país”, insistió Ortegón.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para cumplir su sueño de ser futbolista. Muchos recordaban que, cuando Cali estaba perdiendo la final contra América en la Liga, el técnico John Albert Ortiz la sacó antes de terminar el primer tiempo para reforzar la defensa. Juana no ocultó su frustración y caminó de lado a lado golpeando las sillas del banco de suplentes, llorando. Y ese no fue el peor obstáculo que ha tenido. Hubo peores, como cuando la rechazaban por ser mujer y jugar al fútbol.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia femenina celebra. Foto: FCF

“Cuando era pequeña, que jugaba con hombres, sí se veía mucho. En el colegio me decían marimacho, porque jugaba con niños. Pero ahora que hay más nivel femenino y han visto que puede avanzar más no se han visto comentarios así”, declaró Ortegón en una entrevista con la revista Fucsia.



Los que no creyeron en ella al comienzo ahora la ven como el equilibrio en la mitad del campo de una Selección con mucha personalidad, con los errores propios de un equipo prejuvenil, pero que siembra para recoger en el futuro.



“Es complejo, pero siempre hay mentalidad. Hay bajones y eso, pero como siempre digo, hay que tener mucha mentalidad para seguir adelante. Muchas veces las cosas no se te dan o se presentan obstáculos, muchas cosas que pueden pasar, y ahí es donde la mentalidad juega un papel muy importante”, agregó.

Luego de un día de descanso tras una primera fase difícil y exigente, Colombia retoma hoy los entrenamientos pensando en Tanzania, el próximo rival. Y Juana, que viene haciendo el curso para llegar a la Selección grande, pidió que el apoyo a este equipo no decaiga para lo que viene.



“Que sigan apoyando, creyendo que el fútbol femenino puede crecer, lo estamos haciendo desde divisiones menores, la sub-20 acaba de hacer un muy buen Mundial, la de mayores clasificó al Mundial, así que sigan apoyando y creyendo que el fútbol colombiano la va a romper”, declaró. Van por buen camino.





DEPORTES

Más noticias de deportes