El director técnico de la Selección Colombia Femenina de Mayores, Nelson Abadía, dio a conocer este martes la lista de jugadoras convocadas para los juegos amistosos ante su similar de Estados Unidos.

En la lista hay una reiterada polémica por la ausencia de varias jugadoras que se destacan en el exterior y no son tenias en cuenta.



Una de ellas es la jugadora Isabella Echeverri, que se ha destacado en el fútbol español, por tres temporada en el Sevilla de España.



Echeverri no pudo ocultar su tristeza por esta nueva ausencia. En redes sociales dejó un mensaje.



"Otra convocatoria más en la que no está mi nombre. Muchas personas me preguntan por qué y realmente es un motivo que desconozco. Desde donde este, seguiré esperando una oportunidad. Muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso".



(Conozca aquí la convocatoria de la Selección Colombia)

Otra convocatoria más en la que no está mi nombre. Muchas personas me preguntan por qué y realmente es un motivo que desconozco. Desde donde este, seguiré esperando una oportunidad. Muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso ✍🏽⚽️ https://t.co/U6lsoPLSPg — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) June 7, 2022

¿Hay veto?

Además de Echeverri, otras jugadoras que nunca volvieron a ser convocadas son Natalia Gaitán, la portera Vanessa Córdoba y Yoreli Rincón. Se ha dicho que habría un veto con estas futbolistas, por sus pasadas críticas a la dirigencia, pero el propio DT lo ha negado.



Sin embargo, no se explica por qué, aunque se destacan en el fútbol internacional, no volvieron a ser llamadas.

Partidos amistosos

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 25 de junio de 2022

Ciudad: Colorado

Estadio: Dick’s Sporting Goods Park in Commerce City

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia) 7:30 p.m. (ET)



Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 28 de junio de 2022

Ciudad: Utah

Estadio: Rio Tinto Stadium in Sandy

Hora: 9:00 p.m. (Hora Colombia) 10:00 p.m. (ET)





DEPORTES

Más noticias de deportes