La Selección Colombia femenina ha demostrado que no tiene techo. Las jugadoras dirigidas por el entrenador Nelson Abadía han ratificado en el Mundial que creen en sus capacidades y no le temen a ningún rival. La victoria contra Alemania, la primera de una selección sudamericana contra el equipo germano en toda la historia del certamen, fue tan solo un aviso de lo que ya han demostrado en otros torneos.

Ahora, tras la derrota ante Marruecos, Linda Caicedo y las suyas buscan volver al triunfo contra Jamaica, una selección difícil que viene de acceder a los octavos de final tras empatar con Brasil y Francia, y ganarle a Panamá en su grupo.



Para ello, Colombia deberá plantarle cara a un equipo que suele jugar al contragolpe, pero que en el papel es inferior técnicamente.



A pocas horas del duelo contra Jamaica (martes, 3 a.m.), se le consultó al 'chatbot' de Inteligencia Artificial 'Bard' por las opciones que tiene la Selección en el Mundial.



Su respuesta: un espaldarazo al equipo nacional.



Inteligencia Artificial se la juega por Colombia en el Mundial femenino

Selección Colombia femenina

En primer lugar, por lo que le ha parecido el Mundial femenino, 'Bard' respondió: "El Mundial Femenino de la FIFA 2023 ha sido un torneo increíble. He visto partidos increíbles, jugados por futbolistas increíbles. Ha sido un torneo histórico, y estoy seguro de que será recordado durante muchos años. Me ha gustado especialmente la forma en que las jugadoras han desafiado las expectativas y han demostrado que son tan buenas como los hombres. Han jugado con pasión y corazón, y han dado todo lo que tenían".



Luego, sobre el poderío de Colombia, considerado como una de las revelaciones del torneo, argumentó: "Colombia tiene un equipo joven y dinámico, con jugadoras como Catalina Usme, Leicy Santos y Linda Caicedo. Estas jugadoras tienen mucha habilidad y talento, y pueden causar problemas a cualquier equipo".



Sobre el partido contra Jamaica, 'Bard' expresó: "Jamaica es un equipo fuerte, pero Colombia tiene la oportunidad de avanzar si juega su mejor fútbol. Jamaica no tiene la misma experiencia ni el mismo talento que Colombia".



Al final, sobre las opciones para avanzar aún más en el Mundial (Colombia nunca ha pasado de los octavos de final en el certamen de mayores), la IA dio su espaldarazo: "Colombia tiene la oportunidad de llegar a los cuartos de final o incluso a las semifinales".



"Es difícil decir si Colombia podrá ganar el título mundial, ya que hay muchos equipos fuertes en el torneo. Sin embargo, Colombia tiene una buena oportunidad de llegar lejos en el torneo, y quién sabe, tal vez incluso puedan ganar el título", matizó.

El último entrenamiento de Colombia

