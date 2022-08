Colombia disputará ante Brasil los cuartos de final del Mundial femenino Sub20, que se disputa en Costa Rica, un duelo con olor a revancha tras perder la pasada Copa América contra la "Canarinha".

El duelo, a disputarse el día 20 en el Estadio Nacional, en San José, es el nuevo obstáculo del seleccionado, que confía en poder seguir adelante.

Declaraciones

Colombia vs. Nueva Zelanda: celebración de Linda Caicedo (11). Foto: Ezequiel Becerra. AFP

Este jueves en la tarde las futbolistas de la Selección dan declaraciones y cuentan cómo preparan la competición.



La jugadora Gabriela Rodríguez, que se perdió el último juego por amarillas, está lista par su regreso.



Análisis: "Me siento plena, cuando mis compañeras competían contra Nueva Zelanda descansé, me fortalecí para aportar lo mejor de mí, estoy en optimas condiciones para los cuartos".



Brasil: "Hemos avanzado y en cada partido damos un paso, es histórico pero no tenemos miedo sino respeto, nos ha vencido en todas las categorías pero saldremos como contra Alemania, haciendo todo bien, cerrando espacios, estudiando al rival. Vamos a salir con la actitud. Hemos venido haciendo un gran trabajo, generamos expectativas, tenemos los pies en la tierra".



Ataque: "Vi a mis compañeras finas, lograron dar una buena circulación de balón, con más llegadas que el rival. Fue atípico por la expulsión, pero confío en mis compañeras, creo en ellas. Llegaron los goles de Linda, espectacular, tiene gran talento y la admiro mucho. Y tenemos que centrarnos en la posesión larga del balón, hacer nuestro fútbol, darle trato digno a la pelota".



"Brasil es uno de los equipos que deja jugar, que está corto en la cancha, si planteamos nuestro juego desde el principio vamos a contrarrestarlo. Siempre hay una primera vez".



Mejorar: "Tenemos individualidades, podemos tener un mal momento, pero si aprovechamos los espacios y estamos cortas y juntarnos arriba".

Revancha: "Uno lo tomaría como revancha, como espinita, pero nosotras lo tomamos para disfrutar y saber que somos capaces. Es grato enfrentar a Brasil y podemos hacer las cosas bien".

Wendy Bonilla

La jugadora Wendy Bonilla, habitual suplente, también dio sus declaraciones:



Análisis: "El equipo lo veo mejor en cada partido, desde afuera se ve bien, que meramos, hemos corregido. Vamos a hacer las cosas muy bien contra Brasil".



Su aporte: "Estoy capacitada para entrar en cualquier posición he trabajado mucho en mi club y acá he ganado mucho, cuando entré ha sido para sostener y guardar el resultado":



Linda Caicedo: "Linda nos brinda confianza, es de admirar, todas confiamos en ella, nos aporta muchísimo, nos habla, le hablamos, estar unidas ha llevado el grupo a donde estamos".



Brasil: "No es revancha, lo vamos a afrontar como los otros partidos, saldremos a ganar y buscar el resultado".





DEPORTES

