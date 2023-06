La Selección Colombia Femenina empató con Panamá 1-1, en partido disputado en Cali, antes de afrontar el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, que se celebrará del 20 de julio al 20 de agosto próximos.

Era el segundo partido entre ambos seleccionados en los últimos días, pues se enfrentaron el sábado pasado en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, juego en el que las colombianas salieron airosas 0-2, con tantos de Catalina Usme y Daniela Montoya.

Anoche, en el primer tiempo, las panameñas no exigieron a su rival, que jugó suelto, con tranquilidad y con la idea de ir buscando su mejor forma para afrontar el duro reto mundialista.



De entrada, el técnico, Nelson Abadía, dejó en el banco a la gran figura colombiana, Linda Caicedo, que juega en el Real Madrid. Se dio el lujo de sentarla. Lo mismo pasó con Leicy Santos.



Usme, nuevamente, marcó gol. Fue a los 17 minutos de la parte inicial, luego de una gran jugada colectiva entre Diana Ospina y Mayra Ramírez. Fue el tanto 50 de la colombiana con la camiseta de la Selección.



Después de irse en ventaja, Colombia tomó las cosas con más calma, pero su confiarse. Panamá no fue un fuerte rival y eso le sirvió al DT para mirar el comportamiento de sus jugadoras.



La primera parte terminó con dominio del local, en el que se destacó, además de Usme, Daniela Montoya y en el que la portera, Catalina Pérez no tuvo ninguna exigencia.

La segunda parte no comenzó bien para las locales. A los seis minutos, Karla Riley marcó el empate y eso obligó a que Colombia replantara. A los 10 minutos, Caicedo fue a la cancha por Daniela Caracas.



Usme erró un penalti al minuto 16, disparo desviado por la portera, Yenith Bailey, quien fue la figura del partido.



Con el 1-1, Colombia se va para el Mundial. El próximo juego amistoso, el 14 de julio contra Irlanda en Brisbane, Australia.



