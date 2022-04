La Selección Colombia femenina se complicó en el Sudamericano sub-20 de Chile, el volver a empatar, como lo hizo con Argentina, ahora contra Venezuela, 1-1, cediendo terreno en sus aspiraciones de superar el grupo A. Tiene dos puntos y el martes va contra Perú.



El primer tiempo fue difícil para Colombia. Poco pudo crear juego ofensivo. Se acercó sin contundencia, si acaso con un tiro libre cobrado por Kaily Siso, a las manos de la portera venezolana. De hecho, la mejor opción de la primera parte fue para las rivales, a través de un penalti. Al minuto 38 se decretó una falta en el área de Ana Maria Guzmán. El penalti, cobrado por Kimberlyn Campos, fue atajado por la portera Natalia Giraldo, que voló a su palo derecho y aseguró la pelota.

Arrancando la segunda parte, Giraldo volvió a ser figura, al desviar un potente remate que iba camino de gol. Ahí hubo una reacción colombiana, que al fin se desdobló al ataque, primero con un remate de Íngrid Guerra.



Hasta que al minuto 6 de es aparte final, llegó el anhelado gol de Colombia. Un pase largo, Ilana Izquierdo rozó la pelota de cabeza y le quedó a Gisela robledo que entró al área y sacó un remate fuerte, al palo el de la arquera, que sin embargo no pudo evitarlo, fue el 1-0.



Pero el partido era de mucho riesgo, el rival era exigente, y tras un tiro de esquina y una desatención en la marca, llegó el gol del empate, anotado por Campos, en el minuto 20 de esa parte final. Colombia se quedó sin reacción, no tuvo armas para reponerse de ese gol. El tiempo se le pasó veloz y no encontró la victoria que tanto necesitaba. Hubo una última oportunidad con remate de Gabriela Rodríguez, pero afuera. Al final, un 1-1 aburrido para Colombia.



