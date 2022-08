La Selección Colombia femenina quería asegurar anticipadamente el cupo a cuartos de final del Mundial sub-20, pero no pudo vencer a México, en un duro partido disputado este sábado en la fecha 2 y que terminó 0-0.

Colombia, que venía con aire en la camiseta tras vencer a la poderosa Alemania en la primera jornada, no pudo encontrar la fórmula para vulnerar a las mexicanas. Fue un partido muy parejo y con muy pocas opciones de gol. Y Colombia se vio imprecisa, ante un rival que urgía d ela victoria.



Colombianas y mexicanas se cuidaron, no quisieron dar la mínima ventaja. Ambas tuvieron preocupación por no perder, aunque México tuvo el dominio de la pelota.

Colombia, sin gol

Colombia apostó de nuevo por su tridente de ataque. Gisela Robledo puso la garra, la furia, con su temple se abrió camino, enfrentando una pared mexicana, casi siempre de afuera hacia adentro. Mientras tanto, Linda Caicedo explotaba con su velocidad, atrayendo camisetas verdes que se le pegaban como un imán. Gabriela Rodríguez también hacía lo suyo.



En una de esas, las 3 se combinaron. Gisela desbordó, centro a Linda, y Linda al medio donde Gabriela no pudo controlar cuando se encontraba en soledad. una gran oportunidad y no se pudo aprovechar.



México, mientras tanto, apelaba a la media distancia, sin riesgo real, aunque casi siempre sus aproximaciones fueron producto de fallas colombianas en la entrega.



El partido, que comenzó muy cerrado, se fue abriendo. Los espacios fueron apareciendo en la cancha, pero no los goles. En realidad el único remate claro de Colombia en la primera parte fue de Serna, pero a las manos de la portera.

Mucha lucha, pocas llegadas

Colombia vs. México. Foto: AFP

En el segundo tiempo el partido no cambió mucho. Ambas selecciones jugaron con precauciones, sin arriesgar mucho, y los restos físicos pasaron factura.



Alice Soto generó la única gran emoción del partido, con un potente remate de media distancia que rebotó en el travesaño. Se salvó Colombia en esa.



Linda, ya sin fuerzas, no tuvo oportunidad para desequilibrar como es habitual. Recibió mucha marca. Si contra Alemania se desperdiciaron opciones, esta vez no hay muchas anotaciones en la libreta. Colombia, de hecho, se salvó al final gracias a un gran cierre de Ángela Barón.



La mala noticia es que Gabriela Rodríguez recibió amarilla y por acumulación se pierde el siguiente juego contra nueva Zelanda, el martes, y que ahora sí será el de la clasificación.



Colombia lidera el grupo B con 4 puntos, luego de que Alemania goleara 3-0 a Nueva Zelanda.





DEPORTES

