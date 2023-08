Veinte días maravillosos de orgullo nacional (Meluk le cuenta, opinión)

Perder siempre es y será una jartera. Por eso vale llorar. Incluso, hay que hacerlo. No importa. Pero que esas lágrimas de dolor de derrota y eliminación de la Selección Colombia en los cuartos de final del Mundial femenino de mayores, en el 1-2 contra la superfavorita Inglaterra, no pueden hacer perder proporciones. Nos pasa siempre. Ocurrió y ocurre, por ejemplo, con la Selección masculina de fútbol. Sucedió y sucede con los ciclistas... Mejor dicho: ¡con todo!

Quizás sea una consecuencia de ese cuento de moda mágico y facilista de la ‘ley de la atracción’ llevada al fútbol por tanto ‘coaching’ palabrero: se tergiversa la realidad. Quizás por eso lo que a las 5:30 de la mañana era elogio, dos horas después ya era insulto.



Festejo del gol de Leicy Santos Foto: Dean Lewins. Efe

La Selección Colombia femenina de mayores hizo un grandísimo Mundial, el mejor de todos los tiempos en su rama y categoría. Fue un torneo magnífico, con una victoria mayúscula sobre Alemania y una clasificación a cuartos de final nunca antes lograda al vencer a Jamaica, evidentemente un rival mucho mejor para enfrentar que Francia o Brasil.

Linda Caicedo Foto: Dean Lewins. Efe



Ayer, contra una Inglaterra superior a lo largo del partido en plan de juego, iniciativa, tenencia de pelota, distribución en el campo y opciones; Colombia “jugó su ‘jugao’” mano a mano, mentalizada, sin miedo, con fuerza, con sus armas. En una jugada puntual, Leicy Santos hizo el golazo del 1-0. En otra puntual, la portera Cata Pérez regaló el 1-1. Luego llegó el 2-1 y la eliminación: ¡es fútbol, no mediocridad ni falta de ganas!



Lo que no se puede perder es la proporción ni en la victoria ni en la derrota: ni Linda era la mejor del mundo por su gol a Alemania, ni es la peor porque ayer no brilló. Colombia hizo un Mundial enorme. Y sí: vale llorar: ¡no tienen nada de qué avergonzarse! Al contrario: gracias por 20 días maravillosos.



Meluk le cuenta...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

