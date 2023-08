La Selección Colombia femenina de fútbol no para y luego de su estupendo Mundial de Australia y Nueva Zelanda ya confirmó dos encuentros amistosos.

El próximo 26 y 29 de octubre la Selección comenzará su preparación para los Juegos Olímpicos París 2024 y tendrá un nuevo doblete de compromisos amistosos, frente a su similar de Estados Unidos.

Lo que viene

Colombia llegó a cuartos de final del Mundial, en los que fue eliminada por el seleccionado inglés, que cayó en la final con España.



El grupo aprovechará de esta manera la fecha Fifa que se celebrará del 23 al 31 de octubre.



La información completa de los encuentros, es la siguiente:



26 de octubre

Estados Unidos vs Colombia

Estadio: America First Field

Hora: 7:07 p.m.

Ciudad: Sandy, Utah



29 de octubre

Estados Unidos vs Colombia

Estadio: Snapdragon Stadium

Hora: 2:37 p.m.

Ciudad: San Diego, California

