La Selección Colombia trabaja en Melbourne en los detalles del duelo contra Jamaica, este martes (3:00 a.m. hora colombiana) por los octavos de final del Mundial Femenino 2023. Como diría una vieja -y buena película- 'Todos están bien'.

El técnico Nelson Abadía, tan criticado por no haberle dado descanso a la nómina que ya había vencido a Corea (2-0) y Alemania (2-1), volvió sobre su razón para no aliviar las cargas de varias de sus dirigidas y sobre la ausencia de Manuela Vanegas, una de las cinco apercibidas en el duelo contra Marruecos y la única ausente por doble tarjeta amarilla.

Abadía pone el pecho ante las críticas

Nelson Abadía y Selección de Alemania

"De las cinco, cuatro están sin problema. Una situación de juego se presentó y se dio la amarilla, muchas veces pasó que cambiamos cinco o seis jugadores porque nos creíamos clasificados, nos pasó en Londrina y ahora en el Mundial Sub-20 cuando pudimos tener otro rival y hubo que hacer cambios urgentes y tocó Italia. Nosotros sabíamos qué queríamos, el fútbol le devuelve a uno, Colombia se ha brindado, pudimos terminar primeros aunque no fue con los 9 puntos", dijo en una breve atención a la prensa en el Olympic Park Heidelberg.



"Alternativas tenemos y muy buenas, Ana María Guzmán es una jugadora que viene conmigo hace seis años, sabemos lo que tiene, su personalidad y carácter. de ahí para allá hay otras alternativas como Daniela Caracas que trabaja en su club en esa zona y vamos a ver las posibilidades", explicó sobre esa baja de la lateral izquierda.

​A él no le pareció que hubiera ninguna señal de cansancio en su nómina: "Siempre se presenta pero el cuerpo médico está pendiente y el preparador físico nos da información y yo, viendo el semblante de las jugadoras, veo que quieren estar y eso es lo importante. Todas están bien".

El rival, al que se enfrentó en Centroamericanos 2018 y Panamericanos 2019, está estudiado: "No le han hecho gol y ha hecho uno. Saben defenderse, saben sacar resultados, en lo físico-atlético son fuetes, pero tenemos otras características de juego que tenemos que analizar para plantear el partido".



El DT no está preocupado por la impopularidad en las redes: "Me preocupa que se digan cosas que no han pasado, pero hablaron mal de Jesucristo no van a hablar mal de un pobre carnal como yo; me llevó por mis 45 años dirigiendo".



​El equipo tendrá una práctica más a puerta cerrada antes del duelo contra Jamaica que, se espera, marque la primera clasificación nacional a unos cuartos de final de un Mundial de mayores.

JENNY GÁMEZ

ENVIADA ESPECIAL AL MUNDIAL FEMENINO

