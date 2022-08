En un año maravilloso para las selecciones femeninas de Colombia, este miércoles comienza un nuevo reto, medir en qué punto está el fútbol juvenil del país con respecto al resto del planeta.

El equipo que dirige Carlos Paniagua debuta en el Mundial Sub-20 contra Alemania, tres veces campeón mundial de la categoría, en el estadio Morera Soto, de Alajuela, a partir de las 12 del día de Colombia. El juego se verá por la señal HD2 del Canal Caracol, Directv Sports y la aplicación Fifa+.



Paniagua hizo la presentación en sociedad de su equipo en una rueda de prensa junto a las entrenadoras de sus tres rivales: Kathrin Peter, de Alemania; Ana Galindo, de México, y Gemma Lewis, de Nueva Zelanda.

La visión optimista de Carlos Paniagua, técnico de Colombia



“El grupo se encuentra fortalecido, feliz, porque se unieron cinco jugadoras importantes que vienen de defender a la Selección en la Copa América que organizamos nosotros y que consiguieron el cupo al Mundial y a los Olímpicos”, dijo Paniagua.

Carlos Paniagua, técnico de la Selección Colombia sub-20 femenina. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Gisela Robledo, Ángela Barón, Gabriela Rodríguez y Natalia Giraldo hacen parte de ese listado que estuvo en la Copa. Pero hay una que, incluso para la Fifa, sobresale por encima de las demás: Linda Caicedo, que viene de ser destacada como la mejor jugadora de la Copa. En la página oficial del torneo, la delantera del Deportivo Cali aparece como una de las figuras para seguir en el certamen.



“Las cinco vienen muy fortalecidas, con la experiencia que ganaron a nivel de mayores, y entre ellas, Linda Caicedo, y el grupo las recibió muy bien. La Selección viene de hacer un excelente suramericano en Chile y está esperando el partido con Alemania. Obviamente, todo esto es fútbol y es una fiesta que vamos a empezar a vivir”, agregó el entrenador.

La fortaleza mental, una de las claves para lo que viene



En estas categorías juveniles, el trabajo mental es clave para conseguir los objetivos. Colombia alcanzó la semifinal de este Mundial en 2010 y de ese grupo nació la gran base del equipo de mayores que aún hoy tiene representación con jugadoras como Daniela Montoya y Liana Salazar. Este grupo, si bien tiene buena experiencia e incluso viene de ganar el oro en los Bolivarianos de Valledupar, aún debe manejar la ansiedad.



“Nosotros tenemos a Rafael Zabaraín, que es el psicólogo de la Selección, que maneja toda la parte mental de ellas, que estén tranquilas, que no estén tan ansiosas. Siempre va a haber ansiedad y sobre todo en vísperas del debut en un campeonato del mundo. Cuando la juez pite, se van perdiendo esos nervios en el transcurso del juego”, explicó Paniagua.



“Es muy importante el trabajo de Rafael: ha estado con ellas no solo ahora, sino en el proceso de la sub 17, la sub 20”, agregó.

Selección Colombia femenina Sub-20, lista para el debut contra Alemania en el Mundial. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Paniagua ya estuvo en un Mundial femenino en Costa Rica, en el cuerpo técnico que encabezaba Felipe Taborda: el Sub-17 de 2014. Ese equipo no superó la primera fase. Ahora hay un factor que cambia todo: los horarios.



“Para nosotros es un horario atípico el del mediodía, 11 a. m. acá. En el 2014, los partidos fueron en la tarde y en la noche, nunca en la mañana. Para fortuna de nosotros, en los últimos microciclos trabajamos en Barranquilla, que es incluso más caliente, y están acostumbradas a esta temperatura. Pero todo esto pasa a un segundo plano, es el debut en el Mundial”, aseguró Paniagua.



DEPORTES