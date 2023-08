Selección femenina: mentalidad, mentalismo e ilusionismo… (Meluk le cuenta)

Hay un video sensacional del tenista Rafael Nadal, supercampeón del deporte mundial de todos los tiempos. En un famoso programa de la TV española (El hormiguero) contesta a la pregunta de moda: “¿La mentalidad te hace ganar o perder?”.

Su respuesta –a un clic en internet– es una verdadera joya: “Se habla mucho del tema mental, pero al final lo que te hace ganar normalmente es pegarle bien a la pelotita”, dice sin contener la risa mientras mueve la mano como una raqueta.



(Le puede interesar: Selección Colombia femenina tendrá homenaje: así será su recibimiento en Bogotá)

Bien dicho: primero lo primero. En estas épocas místicas de modas mágicas y facilistas de ‘leyes de la atracción’, de libros de autoayuda con “palabras que tienen poder para la reprogramación mental” de tanto coach palabrero, en el deporte se repite “mentalidad” como un abracadabra fantasioso.

Facebook Twitter Linkedin

Leicy Santos Foto: Efe y AFP

Y torciendo la realidad en un ilusionismo que se confunde con mentalismo se jura que Colombia no fue, entre otras, campeona mundial de fútbol en hombres y mujeres porque faltó ‘mentalidad’. Y dicen que si no se repite la palabra ‘campeones’ para “atraer al universo”, dizque se cae en una supuesta mediocridad conformista.



Se argumenta, por ejemplo, que por eso Once Caldas ganó una Libertadores o Grecia, una Eurocopa. Una falacia: cuando David tumbó a Goliat lo hizo porque fue técnico y fuerte con su honda, porque acertó en la ejecución de su plan, porque tuvo puntería.



Cuando Once Caldas o Grecia ganaron lo hicieron como dice Nadal: primero que todo, por sus virtudes deportivas, por ser buenos equipos, por la calidad de sus jugadores, por la astucia de sus entrenadores, por la ejecución correcta de su plan estratégico.

(Lea además: James Rodriguez volvió a jugar cuatro meses después: así le fue en debut con Sao Paulo)



Vean: resulta que el Pereira perdió en abril pasado contra Boca Juniors en la Bombonera “por falta de mentalidad” y ahora, apenas un par de meses después, está en los cuartos de final de la Libertadores por su “mentalidad” y no por el penalti que botó Independiente del Valle o por su aguante defensivo.

¿Acaso Nairo Quintana no deseó con toda su mente y todo su corazón ser campeón del Tour de Francia? No pudo porque Chris Froome tenía más fuerza, piernas y pulmones. ¡Era mejor!

El argumento de la 'mentalidad'

El argumento de la “mentalidad” es además curiosamente conveniente. Vean otra vez: se repite que la Selección femenina de fútbol tuvo jugadoras con “mentalidad” para clasificar a los cuartos de final, pero fue eliminada en esa fase por la “Falta de mentalidad” del técnico Abadía.

Facebook Twitter Linkedin

´Selección Colombia femenina, en el Mundial. Foto: EFE y AFP

Igual dijeron de la Selección masculina: dizque no tuvo “mentalidad” para ganarle a Inglaterra en Rusia 2018, cuando fue eliminada por los penaltis errados de Bacca y Mateus Uribe. Punto.



Si fuera por esa “mentalidad”, ¡David Beckham contrata un coaching y no a Lionel Messi!



La derrota de la Selección femenina se causó en la superioridad inglesa, como se sabía: tuvo más posesión de pelota (61 % a 39 %), más remates al arco (6 a 3) más pases (520 a 332)... ¡e hizo más goles: 2 a 1! En “mentalidad”ganó Colombia, seguro.



Con ese pretexto demagógico y facilista, como buenos colombianos nos agrandamos como zapato de payaso, pues se desconoce y desfigura la realidad.



¿Mentalidad...? ¡Qué va! ¡Ilusionismo! Más bien es eso.





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes

-1990: Alemania, con aquel penal infame... (Último tango)



-El campeón no aparece: Millonarios perdió con Jaguares y sigue en deuda



-James Rodriguez volvió a jugar cuatro meses después: así le fue en debut con Sao Paulo