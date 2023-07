Pasan las horas, se trabaja a toda máquina, se revisan videos y se cumplen los cronogramas. ¡Pero ya debería rodar la pelota!



Ese es el anhelo de las futbolistas de la Selección Colombia, que se estrenarán en el Mundial de Australia este 24 de julio (9:00 p.m.) contra Corea del Sur, en el difícil grupo H que completan Alemania y Marruecos.



"El equipo está tranquilo, unido, con ganas de que ya ruede la pelota. Debemos estar muy sincronizadas atrás, ahí empieza la seguridad, desde ahí se da confianza a las que van adelante", dijo Daniela Arias desde la concentración en Sidney.

'Una Selección muy unida'

Daniela Arias (3) hizo el gol de Colombia. En la foto marca a Eugene Le Sommer. Foto: Franck Fife. AFP

Para la zaguera central es una preocupación el último amistoso contra China, en el que se recibieron goles a balón parado: "Hemos hablado entre nosotras de la responsabilidad de tener el arco en cero: cuenta el juego aéreo, respaldos, si queremos salir jugando estar seguras de eso, cada detalle será muy importante".



Lo bueno es que todavía hay tiempo para afinar y evitar esos pequeños pero costosos errores: "Tenemos una Selección muy unida, se ve familia, hay talento, me quedo corta en las palabras, hay experiencia, alegría, familia, enfoque, lo que se vive acá es muy especial. Nos hemos sentido respaldadas, estamos juntas, el cuerpo técnico nos apoya, lo tenemos todo para no solo participar sino dejar el nombre de nuestro país en lo más alto, no dejamos de soñar, queremos ser campeonas del mundo, levantar la Copa. Trabajamos con amor como todos los equipos y el objetivo está claro", explicó.



El esquema, que ha variado entre 4 y 5 jugadoras en la retaguardia, no es su principal preocupación: "Nosotras tenemos que estar dispuestas a todos los esquemas, nos ha ido bien en línea de 5, la de 4 se ha trabajado ya desde Copa América, cuando uno va a ganar, gana como sea".



El sueño que está cumpliendo en Australia, literalmente no se lo arruinada nadie: "Feliz, contenta, bendecida, mi primer Mundial es algo que lo visualizo, me veo en al cancha cantando en el himno, con lágrimas, es una sensación única y qué mejor que esta oportunidad".



El debut está a la vuetla de la esquina y Arias, igual que todo el grupo, entiende que hay que aprovechar cada segundo, por más que la ansiedad del debut pese: "Corea tiene jugadoras muy físicas, es un equipo que hace cotnraataques muy rápidos, se organizan bien en la pelota quieta, el gol puede llegar fácil si nos descuidamos, es cuidar esos detalles, es un equipo físico, rápido, le gusta salir jugando, les gusta tener el balón y hay que estar atentos, Colombia tiene una presión muy buena y nuestras atacantes son las primeras defensoras", concluyó.



JENNY GÁMEZ

Enviada especial Futbolred

@Jennygameza

