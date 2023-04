La Selección Colombia femenina venía invicta desde que clasificó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda: había jugado nueve partidos, con siete victorias y dos empates, pero la exigencia no pasaba de enfrentar rivales de toda América, más un par de juegos contra Zambia y otro contra Nigeria.

Al equipo de Nelson Abadía le faltaba un reto superior, volver a medirse contra una selección europea. Colombia no enfrentaba a una selección del Viejo Continente desde el 3 de agosto de 2016, en los Juegos Olímpicos de Río. Ese día perdió 4-0 contra Francia, el mismo rival al que enfrentó este Viernes Santo.



Colombia ilusionó durante 55 minutos y luego recibió un baño de realidad: Francia le desnudó los errores defensivos y de estar perdiendo 0-2, acabó con una goleada que debe dejarle al cuerpo técnico muchos temas para revisar.



Estas son las cinco conclusiones que dejó la derrota de Colombia en el estadio de Clermont-Ferrand.

Lo bueno: la pelota quieta es lo más importante de la Selección

Catalina Usme demostró su peso en la Selección con su participación en los dos goles del equipo, ambos por la misma vía: cobros de costado. Uno lo desvió Daniela Arias y el otro entró directamente al arco. Fue la mejor arma ofensiva de Colombia en el partido, que el técnico deberá complementar con otras formas de llegar.

Catalina Usme

La diferencia física es importante

Colombia se quedó sin aire después del empate de las francesas, que jugaron a su antojo en la última media hora para cambiar un partido en el que fueron sorprendidas y luego acabaron ganando con amplitud. Ese bajonazo le costó muy caro al equipo de Abadía.

Faltó mano desde el banco

A diferencia de lo hecho por el técnico de Francia, que cambió el partido con tres modificaciones en el intermedio, al DT colombiano le faltó mucha mano para tratar de enderezar el rendimiento de su equipo. Cambió pieza por pieza cuando el juego iba 3-2 y el tema empeoró. Y luego metió tres modificaciones faltando cinco minutos. Más que buscar alternativas, intentó tapar huecos.

Nelson Abadía

Las bandas, un dolor de cabeza

A Abadía le vienen criticando hace rato el hecho de no poner una especialista como lateral derecha. Mónica Ramos, que lo hace mejor de mediocampista o de zaguera central, se ha visto muy superada jugando como marcadora por esa zona. Y en uno de los cambios, metió a Daniela Caracas, que sufrió exactamente por lo mismo. Por la izquierda las cosas no fueron distintas: Manuela Vanegas no tuvo respaldo y por allí llegaron los dos primeros goles de Francia.

El equipo se vino abajo mentalmente

Tras tener a Francia con dos goles abajo, Colombia no se repuso del segundo tanto. Incluso, antes de que llegara el 2-2, Mayra Ramírez, otra de las destacadas del partido, estrelló una pelota en el horizontal. El equipo no solo se fundió físicamente, sino también desde lo mental: no asimiló los tantos en contra y acabó claramente superado.



