En medio de la alegría y el baile de sus compañeras, Catalina Usme, una de las guías de la Selección Colombia femenina, la goleadora histórica del equipo, tomó la victoria contra Alemania con mucha cabeza fría.

Colombia venció este domingo 2-1 a Alemania, bicampeona mundial y una de las candidatas a ganar la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. El resultado es el hito más importante de la historia del equipo, pero Usme quiere ir muchísimo más allá.

Catalina Usme Foto: Franck Fife. AFP

Catalina reunió a todo el equipo en la mitad de la cancha del estadio de Sidney y les habló, con alegría, pero también con firmeza: el tema no puede parar en este encuentro.



“En la experiencia que he tenido en el fútbol, la victoria es linda, pero tiene dos momentos, y uno de ellos es bien peligroso, porque te lleva quizás a imaginarte en la cabeza cosas que no han sucedido”, explicó Usme en zona mixta a las enviadas especiales de Win Sports y RCN.



“Les dije que como equipo lo habíamos logrado, dimos un gran paso hoy, como equipo lo celebramos pero como equipo nos teníamos que aplacar: aquí no vinimos a ganarle a Alemania, aquí vinimos a ganar el Mundial. Traté de controlar un poco la euforia que había por el momento, las dejé celebrar, pero yo siempre he dicho que la victoria te dura cinco minutos y la derrota también”, agregó la referente del equipo.

😮 "Estamos en un momento especial y hoy teníamos claro que había que hacer" Catalina Usme, referente colombiana.#SaqueLargoFemxWIN pic.twitter.com/C0vUISQI1Z — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 30, 2023



Colombia aún no ha asegurado matemáticamente su clasificación a los octavos de final, aunque dio un paso importantísimo este domingo. Solo una hecatombe la dejaría por fuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos.



“Hay que continuar, tenemos un viaje largo, con Marruecos tenemos que revalidar esto. Son siete partidos los que vinimos a disputar. Vamos partido a partido, no creer que porque le ganamos a Alemania ya hicimos el trabajo”, señaló Usme.



La artillera histórica de la Liga femenina colombiana también destacó el gran nivel que vive el equipo.



“Hay de todo un poco, esto tiene parte física, porque estamos muy bien físicamente; tiene parte mental, porque sentimos que deportivamente estamos en un momento magnífico todas, desde lo táctico, estratégico. Como equipo siento que estamos en un momento especial”, expresó.

'Me importa c... y medio que sea Alemania'



Usme también reveló las palabras que le dijo al grupo antes del juego. “Cuando fuimos a salir al campo, les dije, a mí me vale culo y medio que sea Alemania, nosotros tenemos las mismas capacidades, las mismas condiciones, somos 11 contra 11, peleamos bien arriba, peleamos bien abajo, si nos toca pelear peleamos y cuando nos toca jugar jugamos”, recordó.



