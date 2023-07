Catalina Pérez será una de las protagonistas de la Selección Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



La portera, seguramente, será titular para el entrenador Nelson Abadía.

Pérez, dueña del arco de la Selección Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Pérez. Foto: FCF

Su historia comienza muy lejos de Colombia. Nació en Bogotá, el 8 de noviembre de 1994, pero cuando tenía 4 años, sus padres tomaron la decisión de emigrar al sur de la Florida (Estados Unidos).



Cuando era adolescente recibió su primer llamado a un proceso de Selección Colombia. Ricardo Rozo, quien dirigía a la sub-20, la convocó para el Mundial de Alemania de 2011.



(Puede leer: Pareja teniendo sexo interrumpe a ciclista en plena bajada: video genera indignación).



Pérez continuó practicando el deporte y logró ingresar a la Universidad de Miami para unirse al programa de Finanzas. En paralelo entrenó con el equipo de la institución y cerca de la Copa América Femenina de 2014, una grave lesión de rodilla le impidió acompañar a la Selección.



Este percance en los ligamentos la puso a dudar de su continuidad en el deporte, pero no fue así.



Su regreso para vestir la camiseta de Colombia fue en los octavos de final contra Estados Unidos en el Mundial de Canadá, que se jugó en el 2015. Reemplazó a Sandra Sepúlveda, quien estaba suspendida. Su actuación no fue buena. En el inicio del segundo tiempo, provocó un penal sobre Alex Morgan y vio la roja.



Luego de su primera participación mundialista, Pérez continuó en el fútbol, pero comenzó una vida paralela con su carrera universitaria. Su formación le permitió trabajar en un banco. En 2019 firmó contrato con el New England Mutiny y al año siguiente dio el salto a Europa.



La Fiorentina de Italia la contrató y luego de no debutar, llegó la pandemia. La colombiana pasó al Nápoles y a mediados del 2021 firmó con el Betis.



El nivel demostrado por la portera provocó que se quedara con el arco de la Selección Colombia. En la disputa superó a Sandra Sepúlveda y Natalia Giraldo, y se espera que sea figura.

🎙️🇨🇴 “Es una bendición grandísima poder estar en la Selección Colombia. Siempre me he sentido muy orgullosa de estar en este grupo tan especial”, Catalina Pérez arquera de la Selección Colombia Femenina pic.twitter.com/rDHbUKBjxD — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 8, 2023

Más noticias

DEPORTES