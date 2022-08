La Selección Colombia femenina se alista para su tercer duelo del Mundial sub 20, este martes contra Nueva Zelanda.

Colombia busca su cupo a cuartos como primera del grupo B. Simultáneamente juegan Alemania y México.

Palabras de Paniagua

Selección Colombia femenina. Foto: FCF

El DT Carlos Paniagua habla en rueda de prensa sobre la estrategia para afrontar este partido. Estas fueron sus declaraciones:



Reemplazo Gabriela Rodríguez: "Se trabajaron 2, 3 posibilidades de reemplazos. Estamos analizando. Decidiremos. Nueva Zelanda es fuerte, se repliega bien, hace transiciones a mucha velocidad. Esperemos a ver qué rival nos encontramos".



Cambios: "Lo hecho ha sido aceptable. Buen partido con Alemania, empate de oro contra México. La línea defensiva de nosotros sigue sólida. Ahí no vamos a sufrir cambios. Hay jugadoras con mucha fatiga".



Preparación: "La pasividad no fue de actitud, fue por el rival. Hay compromiso enorme de las jugadoras. Nos faltó poner condiciones. La parte mental en estas edades cambia mucho, pero veo el grupo fuerte, mentalizado, con un empate podemos estar en cuartos pero vamos a salir a buscar ganar".



Ambiente camerino: "Entraron cabizbajas, tristes, no solo por el resultado sino por el desarrollo que no era lo que esperábamos, queramos poner condiciones. Les dijimos que esta competencia es muy difícil. Somos primeros del grupo y estamos cerca de estar entre los mejores, ellas no van a dejar pasar esta bonita oportunidad".

El gol: "Contra Alemania vimos una Colombia bien agrupada, con transiciones con Gabriela, Linda, Gisela. Creamos más oportunidades. Tuvimos peso en ataque. Contra México llegamos muy poco. Faltó sociedades, volumen, elaboración. Buscamos ser más colectivos".

Colombia vs. México. Foto: AFP



El físico: "Ajustamos el tercer partido, antes de Alemania y México tuvimos otro encuentro, esta carga de partidos van mermando al equipo, pero tenemos garantías de la Federación, dos fisioterapeutas y el médico, y mañana vamos a tener un equipo bien en lo físico, recuperado, y de clasificar tendremos hasta el sábado para tener un equipo mejor en lo físico".



Linda Caicedo: "No he pensado sacarla, siempre va a ser garantía. Es obvio que trae carga de partidos, poco descanso. Vamos a jugar con ella y esperamos mucho de ella en este mundial. Pero no es ella la del peso, es colectivo".



El DT: "No estoy tenso, estoy tranquilo y agradecido con estas jugadoras tanto en el Suramericano como Bolivarianos como en el Mundial. Somos un equipo equilibrado.



Estrategia: "La idea es no dejar progresar al rival, buscar el partido más arriba. Van a ve runa Colombia proponiendo, en campo contrario, con presión alta".



