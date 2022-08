La Selección Colombia femenina Sub-20 dio una de las grandes sorpresas del Mundial de Costa Rica, al derrotar en su primera presentación a Alemania, tres veces ganador del certamen.

La victoria por 1-0, con anotación de Mariana Muñoz, le da al equipo un impulso importante para tratar de igualar la única actuación colombiana en la Copa del Mundo de esta categoría. En 2010, el equipo alcanzó las semifinales.



El partido entre Colombia y México está programado para este sábado, a partir de las 5 de la tarde, hora local (6 p. m. en nuestro país), en el estadio Nacional de San José.



El DT Carlos Paniagua da declaraciones esta tarde de viernes, previa al juego contra México. El profesor informó que el entrenamiento de la tarde fue cancelado por tormenta eléctrica. De hecho, durante la rueda de prensa hubo un corte de luz que dificultó el diálogo virtual con los medios.

Selección Colombia femenina Sub-20, lista para el debut contra Alemania en el Mundial. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Palabras de Paniagua

Linda Caicedo: "Está recuperada, entreno común y corriente".



México: "Vi el partido de México, el primer tiempo tuvo acciones y desarrollo del partido. En el segundo, mucho más México. Nueva Zelanda se quedó en lo físico. Un México con propuesta ofensiva, con idea de juego europea, porque hasta hace poco sus directores de desarrollo eran de Barcelona. Es un equipo con idea marcada, parecido a Alemania, con extremas abiertas, con amplitud, 9 incrustada entre las centrales. Y aguerrida por su ADN. Jugaron contra Francia, Holanda y Estados Unidos, vienen de una buena preparación. Hay que salir muy serios a este partido".

Definición: "En el primer tiempo tuvimos dos claras, en el segundo también, un desborde de Linda que no pudo llegar Guerra. Se tuvieron varias opciones. Afinamos en tranquilidad para definir. Hablamos con Linda que a veces al llegar por la izquierda y acomodarse se perdía unos segundos. Ojalá aprovechar los espacios que nos dé el rival. Hay buen ambiente, alegría, y al tridente ofensivo les hablé de rotar".

Selección Colombia. Foto: AFP

El partido de clasificar: "Al terminar el partido y ellas en recuperación no veía la hora de hablar con el grupo. Expresé felicitación, pero que ya ese partido histórico quedaba atrás, seguía México y tocaba llegar con respeto por el rival. Se comenzó bien pero falta mucho. Hay que revalidar con México y clasificar a cuartos, el objetivo es ir paso a paso. No debemos perder la humildad".



Concentración: "Contamos con el profesor Rafael Zabaraín que nos ayuda con la parte mental de las jugadoras; se ha hablado mucho con ellas desde antier, pero el fútbol es así, eso es historia, ya les pedimos a ellas tranquilidad: mesura, tranquilidad, humildad, pies sobre la tierra. No decirles que ya son las campeonas, no, comenzamos con pie derecho".



Estrategia: "Hemos trabajado el orden, el equilibrio, nosotros cuando fuimos al Suramericano fuimos de menos a más, creciendo. En este Mundial comenzamos bien y hay que sostenernos y mejorar. No solo cuando se gana se ve lo positivo. Vi cosas por mejorar. Tuvimos concentración y compromiso por soñar".



Cambios: "Hay una nómina que diseñamos para el primer partido que respondió. En ese momento sumamos 3 puntos, para asegurar la clasificación es ganándole a México. Hay que darle continuidad a una nómina que creemos es lo mejor para enfrentar a México. Si clasificamos, hay que buscar ser primeros del grupo".



Tormentas: "Hoy teníamos práctica y estaba presupuestada tormenta eléctrica y lluvia, por eso cambiamos a las 11 a. m. Ya dejamos el equipo listo".



Sueños: "También transmito mentalidad ganadora. Les digo que no hablemos todavía de una final. Vamos paso a paso. Este proceso ha sido muy bonito. Los sueños deben ser bien equilibrados".



