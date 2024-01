¡Atentos! Camiseta de la Selección Colombia está entre las más bellas del mundo

La Selección Colombia tuvo un 2023 estelar de la mano de jugadoras como Linda Caicedo, Catalina Usme y Daniela Montoya, quienes lograron llevar al equipo a unos cuartos de final del Mundial femenino por primera vez en su historia.



Colombia ha dado pasos agigantados y es una de las selecciones más importantes del continente. Es la actual subcampeona de la Copa América y se posiciona en el puesto 23 del ranking de la Fifa con 1.746 puntos.

Acción del partido entre Colombia y Nueva Zelanda. Foto: @cesarmelgarejoa

Además, sus jugadoras están catalogadas como las mejores del mundo. Linda Caicedo terminó novena en la gala del Balón de Oro, está nominada al premio de The Best de la Fifa y es considerada una de las mejores jugadoras Sub-20 del mundo.



Mientras que Catalina Usme, a sus 34 años de edad, es seria candidata a llevarse el premio la 'Reina de América' que entrega todos los años el diario El País de Uruguay a la mejor jugadora del continente.

Selección Colombia femenina. Foto: FCF

La 'piel' de la Selección Colombia, entre las mejores de 2023

En las últimas horas, la camiseta de la Selección Colombia femenina fue elegida como una de las más bonitas del mundo por los llamativos colores que posee y el diseño entre el azul y las tonalidades rosas.



El blog La Casaca recalcó que la equipación de Colombia terminó en el listado de número diez y la describió así: "Inspiradas en los paisajes naturales de la región. Coloridos perfectos, frescos y fuera de lo común".



10. COLOMBIA (F) - Away - Adidas

La línea de camisetas away para los seleccionados femeninos Adidas ha sido de lo más destacado del 2023. Inspiradas en los paisajes naturales de la región. Coloridos perfectos, frescos y fuera de lo común. Vol.III https://t.co/s1KPZaPlFa pic.twitter.com/McYVYYaRCO — Lacasaca (@LaCasacaBlog) December 29, 2023

La Selección Colombia podría seguir utilizando esta camiseta en la Copa Oro femenina de 2024, torneo al que clasificó tras quedar segunda en la Copa América 2022.



El equipo dirigido por Ángelo Masiglia va a enfrentar a Panamá el 21 de febrero en San Diego, California. El 24 de febrero a Brasil en San Diego y el 27 de febrero cierra su participación en la fase de grupos jugando contra el ganador del repechaje entre Haití y Puerto Rico.



Aunque no se descarta que estrene una nueva equipación para el torneo que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos.

