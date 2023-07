Colombia tendrá este domingo su partido más complicado de la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Enfrentará a Alemania, dos veces campeona del mundo, una de las favoritas para ganar el torneo.

Las alemanas tuvieron un comienzo arrollador: le pasaron por encima a Marruecos, a la que le ganaron 6-0 en una mezcla de virtudes propias y errores ajenos que llevaron a un marcador abultado, que, incluso, pudo ser mucho más amplio.

Por el lado de Colombia, los ecos del triunfo en el debut contra Corea del Sur quedaron atrás y ahora, las dirigidas por Nelson Abadía buscarán otra victoria que les permita dejar muy encaminada la clasificación a los octavos de final.

Las variantes que entrenó Abadía para enfrentar a Alemania



La Selección practicó a puerta cerrada en Sidney para hacer los últimos ajustes a la nómina para el juego contra las alemanas, con varios preocupaciones de parte de Abadía. Y por eso, la formación podría tener un par de cambios.



Alemania le hizo mucho daño a Marruecos abriendo el juego por las bandas y lanzando centros en busca de Alezandra Popp, capitana y goleadora del equipo, con 64 tantos en 129 partidos.



Por esta razón, Abadía trabajó con Daniela Caracas como lateral derecha, en lugar de Carolina Arias, quien había sido una de las figuras contra Corea del Sur, con la salvedad de que esta última actuó prácticamente de carrilera, debido a que las asiáticas atacaron poco por los costados.

Daniela Caracas (22) podría ser titular contra Alemania. Foto: EFE

Abadía se decidiría de Caracas debido a su mayor estatura (1,67, contra 1,62 de Arias). Ya había probado esa variante en dos partidos este año: contra Nigeria jugó el partido completo y contra México fue titular, pero salió para el segundo tiempo.



La Selección, además, buscaría mayor seguridad en el medio campo con una jugadora más de quite, y allí habría una sacrificada, Leicy Santos, una de las figuras del equipo, pero que no tuvo tanto brillo contra Corea del Sur.



La idea del técnico es reforzar la seguridad en la mitad y, al lado de Daniela Montoya y Lorena Bedoya, entraría Marcela Restrepo, una jugadora que no estuvo en la Copa América femenina y que, desde entonces, solo ha sido dos veces titular.



En uno de esos partidos en los que Restrepo fue inicialista, Abadía utilizó la misma fórmula que piensa plantear contra Alemania: lo hizo en el amistoso contra Costa Rica el pasado 15 de febrero. Ese día solo jugó un tiempo. Luego, el DT la reemplazó por Ivonne Chacón y retrasó a Mayra Ramírez.



En su preparación para el Mundial, Colombia enfrentó a dos rivales europeos y ambos la derrotaron: Francia (5-2) e Italia (2-1). En esos juegos, había tenido dos volantes de marca. Ahora, el DT le daría prioridad a la seguridad.



