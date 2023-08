Colombia logró una victoria con autoridad para meterse por primera vez en la historia en los cuartos de final del Mundial femenino. Un gol de Catalina Usme bastó para meter a las dirigidas por Nelson Abadía entre las ocho mejores del torneo.

Colombia dio un aviso de su talento y de su gran momento y ahora espera por Inglaterra, el sábado. Así jugaron, una por una, las jugadoras de la Selección:

Catalina Pérez: apareció por primera vez en el cuadro a los 37 minutos, respondió bien al único mano a mano con Shaw en el arranque. En el cierre del partido tuvo tres atajadas vitales y el público en el arco norte la ovacionó. ¿Spencer? No, Pérez, ¡Pérez! Siete puntos.

Carolina Arias: se impuso en los duelos por su banda, echó mano de experiencia cuando el físico falló. Sufrió al final, como el equipo, pero resistió. Seis puntos.



Daniela Arias: se aparecerá su sombra hasta en los sueños de Shaw, a quien le ganó cada duelo hasta el minuto 70, cuando le tocó agarrarla de la camiseta y se ganó la amarilla que la saca de cuartos. Siete puntos.

Jorelyn Carabalí: solvencia pura en el rechazo, autoridad en la salida, entiende todo a la hora del cierre, del choque, del rechazo sin miedo a la tribuna. Siete puntos.

Ana María Guzmán: al que le van a dar, le guardan, y a ella le tocaba una llave de octavos de un Mundial de grandes. Fenomenal asistencia para Usme en el primer tanto colombiano y personalidad de sobra para la marca por izquierda. Ocho puntos.

Ana María Guzmán Foto: William West. AFP



Diana Ospina: otra que tenía reservada una gran noche. Reemplazó a la capitana Montoya y cumplió de sobra, con fortaleza en los choques e incluso proyecciones en ataque. Siete puntos.



Lorena Bedoya: qué partido bravo le tocó! Cubrió el medio campo, su oficina, sin dificultad pero se exigió a tope completando el trabajo de las centrales en el choque con las potentes jamaiquinas. Ocho puntos.



Leicy Santos: no le cabe el corazón en el cuerpo: corre y mete y se para al lado de Shaw aunque no le haga no cosquillas y cree que puede marcar. Necesitaba un cambio desde los 60, pero no quería salir... no tenía por qué. Tuvo el segundo en un cabezazo que se estrelló en el poste. Siete puntos.

La histórica noche de Catalina Usme

​Catalina Usme: ¡faraona! Fue la brújula de Colombia en el primer tiempo, buscó siempre la asociación, rotó en el frente de ataque y la que le quedó la resolvió a lo goleadora... ¡No te vayas nunca, Cata! Nueve puntos.

Linda Caicedo: cada vez que le llegó la pelota bajó de la tribuna una ovación... y eso que apenas tuvo chispazos no por falta de actitud sino porque tuvo dos y hasta tres camisetas amarillas encima todo el partido. Una le quedó y le ganó Spencer.. verle la sonrisa pícara en la pantalla gigante del AAMI Stadium pagó más de una boleta. Ocho puntos.

Mayra Ramírez: a todas las guerras con ella: su cuerpo, una armadura en el choque con las centrales, movilidad para rotar el puesto en ataque, una sola tuvo clara y no logró resolverla. Este Mundial le debe un gol. Ocho puntos.



Daniela Montoya: reemplazó a Leicy Santos (42 ST). Apenas le do tiempo de tocar la pelota. Ayudó, como siempre la capitana. Sin calificación.



Marcela Restrepo: ingresó por Usme (45+3 ST), más que todo, para el aplauso a la goleadora histórica de la Selección. Sin calificación.



Jenny Gámez

Enviada especial de EL TIEMPO y Futbolred

Melbourne (Australia)

