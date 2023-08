Colombia no pudo llegar al séptimo partido que soñaba disputar en Australia, se estacionó en el quinto y perdió bien contra una Inglaterra que hizo sentir su superioridad. Pero lo que hay que resaltara es que nunca faltó compromiso, sacrificio, amor por la camiseta que se defiende y por la que se compite dejando la vida en el campo. Esa es la gran lección. Así jugó el equipo en el adiós a la Copa Mundo.

Catalina Pérez: iba a ser otra noche en altísimo nivel hasta que un error suyo regalo el empate: increíble cómo se le escapó la pelota de las manos para el gol de Hemp. Se fue tras sufrir problemas de visión. Del sueño a la pesadilla. Cuatro puntos.



Carolina Arias: apenas a los 5 minutos salió lesionada tras un choque con Pérez. Lloraba en el banquillo, Parece de consideración. Sin calificación.

Jorelyn Carabalí: Chocó con toda su humanidad ante las delanteras británicas, bien en los cierres, aguantó hasta donde pudo pero participó en el error del gol de Hemp y luego, en el de Russo, la sobró la pelota a la espalda. Cinco puntos.



Daniela Arias: aplomo en el arranque, segura en los cierres e impasable por arriba, pero superada por la pelota a la espalda que todo el mundo le anunció y acabó padeciendo. Seis puntos.



Manuela Vanegas: era necesario su regreso. Ganó la mayoría de duelos en su zona pero después la superioridad del rival en los balones cruzados también la dejó en el camino. Cinco puntos.



Lorena Bedoya: tuvo que cubrir todo el medio campo y lo hizo corriendo con inteligencia, sin sobreactuarse, con autoridad. Tuvo el único remate real a puerta buscando el empate. Hizo todo lo que pudo. Seis puntos.



Diana Ospina: Del partido contra Jamaica, impecable, a este contra Inglaterra, inconsistente. Imprecisa en los cierres y físicamente superada. El único que no lo vio fue el DT. Cuatro puntos.



Leicy Santos: hacer un golazo de semejante factura en unos cuartos de final ya es para una nota sobresaliente. Pero además fue inagotable tratando de revertir la oscura suerte, fue conmovedor su sacrificio en marca y en ataque, fue una pena verla llorar así. Siete puntos.

Números de Leicy Santos en el partido contra Inglaterra. Foto: Sofascore

Catalina Usme: no vino a ganarle a Alemania ni a Jamaica pero tenía que hacerlo contra Inglaterra para cumplir su promesa. No hay queja en su entrega, ¡hasta de lateral jugó!, pero no logró asociarse nunca arriba y su remate de media distancia fue una débil amenaza. Cinco puntos.



Linda Caicedo: cayó en la trampa: Inglaterra la anticipó y no la persiguió, con lo cual tuvo una libertad incómoda pues, al recibir la pelota, no tuvo socias. Tampoco las buscó y eso explica su llanto tras el pitazo final. Fue una sombra de la figura que debía ser. Así y todo tuvo la inteligencia de descargar en Leicy en el descuento. Cinco puntos.

Linda Caicedo Foto: Dean Lewins. Efe

Mayra Ramírez: Un primer tiempo muy gris, limitado a chocar sin inquietar, sin apenas proyecciones. Un segundo calcado, u sacrificio inocuo, que nunca alcanzó para cambiar el rumbo. Cinco puntos.

Los cambios de Colombia contra Inglaterra

Ana María Guzmán: reemplazó a Carolina Arias (10 PT). Entró imponiendo condiciones, sacudiendo rivales, exponiéndose a la tarjeta. Pero luego la calidad del rival en la proyección la superó y ya el cansancio venció al ímpetu de su juventud. Seis puntos.



Natalia Giraldo: ingresó por Pérez (21 ST). Cuando llegó al partido ya se habían encajado los dos goles. Respondió en lo poco que le intentó Inglaterra. nada mal a sus 20 años. Seis puntos.



Ivonne Chacón: entró por Ospina (33 ST). Una amenaza de tormenta, entró con todo e ímpetu pero no llegó a generar peligro real en el área inglesa. Sin calificación.



Jenny Gámez

Enviada especial de EL TIEMPO y Futbolred

Sidney (Australia)

