La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, dio a conocer el calendario de partidos actualizado para las Fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Selección Colombia enfrentará en sus siguientes dos juegos a Uruguay y a Ecuador, luego de haber vencido a Venezuela y empatado con Chile en las dos primeras jornadas.

Fecha 3

12 de octubre

Barranquilla

Estadio Metropolitano

3:30 p .m.

Colombia vs Uruguay



La Paz

Estadio Hernando Siles

7 p. m. hora local

Bolivia vs Ecuador



Buenos Aires

Estadio Mâs Monumental

9 p. m. hora local

Argentina vs Paraguay



Santiago

Estadio Monumental David Arellano

9 p. m. hora local

Chile vs Perú

Cuiabá

Arena Pantanal

8:30 p. m. hora local

Brasil vs Venezuela

Fecha 4

Selección Colombia. Foto: EFE y AFP

17 de octubre

Maturín

Estadio Monumental de Maturín

5 p. m. hora local

Venezuela vs Chile



Asunción

Estadio Defensores del Chaco

7:30 p. m. hora local

Paraguay vs Bolivia



Quito

Estadio Rodrigo Paz Delgado

6:30 p. m.

Ecuador vs Colombia



Montevideo

Estadio Centenario

9 p. m. hora local

Uruguay vs Brasil

Lima

Estadio Nacional

9 p. m. hora local

Perú vs Argentina

