Selección Colombia: programación de las próximas fechas de la eliminatoria

La Conmebol confirmó fechas y horarios para los siguientes tres fechas de las eliminatorias al Mundial de Catar.



Se trata de la primera jornada triple, en la que se incluirá una de las fecha pendientes del pasado marzo, que no se disputó por la pandemia del covid-19.



Las fechas 9, 6 y 10 serán disputadas el 2, 5 y 9 de septiembre según lo confirmó este jueves la Dirección de Competiciones de Selecciones de la Conmebol. La Selección Colombia deberá enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile.



Habrá en octubre una segunda fecha triple para ajustar el calendario.



Partidos de Colombia

Fecha 9

Bolivia vs. Colombia.

2 de septiembre.

16 horas locales (3 p. m. hora colombiana).

La Paz.



Fecha 6

Paraguay vs. Colombia.

5 de septiembre.

18 horas locales (5 p. m. hora colombiana).

Asunción.



Fecha 10

Colombia vs. Chile.

9 de septiembre.

6 p. m.

Barranquilla.

Eliminatorias Sudamericanas: El mejor fútbol del mundo en triple jornada



Las #EliminatoriasSudamericanas rumbo a #Catar2022, regresan y lo hacen por tres: Las fechas 9️⃣, 6️⃣ y 🔟 serán disputadas el 2️⃣, 5️⃣ y 9️⃣ de septiembre 📝 🗓️ ➡️ 🔗 https://t.co/bwt8iSzbJR pic.twitter.com/Ksv1nDxEVS — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 12, 2021





