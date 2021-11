Falcao, en duda su llegada a la Selección Colombia

Cuando los jugadores de la Selección Colombia ya se unen a la concentración del equipo en Brasil, la preocupación por Falcao García sigue en aumento, pues después del tirón en el aductor que sintió contra el Real Madrid, su presencia sigue siendo una duda.



Según informó el periodista Marcos de Vicente, de El Chiringuito, Falcao sigue con molestias y el Rayo Vallecano seguiría practicándole pruebas para determinar la gravedad de la lesión.

El lunes, más exámenes

La lesión de Falcao este sábado. Foto: AFP

"El jugador llegó con ligeras molestias en el gemelo y durante el partido con el Real Madrid sintió un pinchazo en el aductor. El lunes, más pruebas", escribió de Vicente, dando a entender que el jugador no viajó a Brasil para unirse a la concentración.



Mientras tanto, en Brasil ya se reportan los jugadores para preparar los partidos de eliminatoria. James Rodríguez fue el primero, pues desde el jueves está con el equipo tricolor.



Camilo Vargas fue el segundo jugador en llegar a Brasil y entrenar con la Selección Colombia.



⚡️ INFO FALCAO



🐯 El jugador llegó con ligeras molestias en el gemelo y durante el partido con el Real Madrid sintió un pinchazo en el aductor.



¿Qué le pasó a Falcao?

Andoni Iraola Foto: EFE

Justo en el momento de su gol, en el salto, se le vio hacer un gesto de molestia. Se tocó la ingle, en el costado derecho.



Unos minutos después, a Falcao se lo vio haciendo movimientos de elongación. Luego, el Tigre pidió asistencia médica por esa molestia, aparentemente, de aductores. De inmediato, el Tigre fue reemplazado.



Al final del partido, el DT Andoni Iraola comentó que Falcao les manifestó que tenía algo en el aductor.



"Ha notado algo en el aductor, él se conoce bien y nos ha avisado, no creo que sea algo muy grave, pero no sé el alcance ahora mismo", dijo.



"Tenía unos problemas antes del partido, golpes no graves de los juegos anteriores, pero no creo que tenga que ver por lo que salió del campo”, agregó.



DEPORTES