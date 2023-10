Selección Colombia: las principales ausencias de la convocatoria para la eliminatoria

La Selección Colombia se está preparando para lo que será la doble fecha de eliminatorias suramericanas de octubre. El 12 se mide contra Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el 17 visita Quito para enfrentar a Ecuador en el camino al Mundial 2026.



Le contamos: Convocatoria Selección Colombia: hay ocho novedades en la lista de Néstor Lorenzo

Este jueves, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció la lista de 26 jugadores convocados para los partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el listado sorprende el no llamado de varios futbolistas que han hecho parte del ciclo de Néstor Lorenzo.



(Juan Guillermo Cuadrado reacciona tras no ser convocado a la Selección Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Lista de convocados Foto: FCF

Caso Cuadrado

Una de las principales noticias es la ausencia del volante Juan Guillermo Cuadrado, quien se recuperó de una lesión en los últimos días, pero no sumó ningún minuto desde el partido contra Venezuela en la primera fecha de la eliminatoria suramericana.



El jugador del Inter de Milán volvió a los entrenamientos con el Inter de Milán esta semana, tras superar una tendinitis. Sin embargo, el técnico Simone Inzaghi decidió llevar el caso con calma y no arriesgarlo en el partido de Champions League contra el Benfica.



Además, se conoció que el equipo 'neroazzurri' le habría pedido a la FCF no convocar a Cuadrado, con el objetivo de evitar alguna recaída y para que se recupere al 100 % en Italia.

Facebook Twitter Linkedin

Partido Colombia-Venezuela el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE

La ausencia de Radamel Falcao García

Radamel Falcao García es otro de los nombres importantes que se queda por fuera de la Selección Colombia. El 'Tigre' de Santa Marta, que también estuvo ausente en septiembre, no ha tenido tanta continuidad en el Rayo Vallecano, debido a una lesión en un partido amistoso.



Le contamos: Mundial 2034: exótico país hace su postulación oficial para ser sede: ¿es viable?



Sin embargo, el pasado sábado, el máximo artillero de la Selección Colombia volvió a reportarse con gol en el empate 2-2 de su equipo contra el Mallorca; fue su primer gol en esta temporada.

Facebook Twitter Linkedin

Falcao García. Foto: EFE

Quintero se queda por fuera

Juan Fernando Quintero también quedó por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador, a pesar de tener minutos en Racing de Avellaneda.



El volante zurdo, que había hecho parte del llamado en septiembre para el debut en eliminatoria, no está viviendo su mejor momento en Argentina por la fuerte crisis que vive el club de Avellaneda, situación que terminó con la salida del técnico Fernando Gago.​

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Ausencias por lesión

La primera baja confirmada fue la del central Yerry Mina, que se pierde los juegos contra Uruguay y Ecuador debido a su lesión sufrida ante Chile en la segunda fecha de la eliminatoria.



Lea aquí: Fifa aclara los rumores: ¿Argentina, Uruguay y Paraguay, clasificados al Mundial 2030?



Johan Mojica no estuvo a disposición de Néstor Lorenzo debido a la lesión en su último partido. Todo ocurrió en el duelo en el que Osasuna le ganó a Alavés de visitante por 0-2 en La Liga, el lateral ingresó al campo al minuto 63, pero a los 67 tuvo que salir por una molestia muscular.



John Lucumí, que se lesionó con Bologna, tiene una lesión de primer grado en la unión miotendinosa del recto femoral derecho y tendrá por lo menos un mes de recuperación para volver a las canchas.

Facebook Twitter Linkedin

Jhon Lucumí Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO