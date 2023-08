La convocatoria de la Selección Colombia, que debe ser publicada en las próximas horas por la Federación Colombiana de Fútbol, no debería tener mayores sorpresas, aunque siempre existirá la polémica acerca del posible llamado de los ‘históricos’ del equipo, a pesar de que muchos de ellos no tienen continuidad hoy o apenas empiezan a tener rodaje.

Colombia debutará en la eliminatoria para el Mundial de 2026 el 7 de septiembre, cuando reciba a Venezuela en Barranquilla. Cinco días después, visitará a Chile en Santiago.

El más reciente partido del equipo que dirige Néstor Lorenzo fue muy esperanzador: venció 0-2 a Alemania como visitante en Gelsenkirchen, con una gran actuación de uno de los ‘veteranos’, Juan Guillermo Cuadrado, y con una reaparición fulgurante de Luis Díaz tras su lesión de rodilla.



En esa convocatoria para los partidos de junio no estuvieron los dos máximos goleadores de la historia de la Selección, Radamel Falcao García y James Rodríguez. El primero, sin continuidad entonces en Rayo Vallecano y el segundo, en ese momento, estaba sin equipo tras su abrupta salida del Olympiacos.

Radamel Falcao García (izq.), James Rodríguez (cen.) y Rafael Santos Borré (der.), de nuevo en la Selección. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Sin embargo, Lorenzo ha dejado claro que quiere seguir contando con los experimentados que consiguieron la clasificación a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, en un cuerpo técnico que él integraba bajo el mando de José Pékerman.



“Los que tenemos muchos años en el fútbol sabemos que en un plantel son importante los jóvenes por su energía, frescura, capacidad, pero también los viejos por su experiencia, por su manera de manejar los tiempos. (Ángel) Labruna decía que los chicos ganan partidos y los grandes campeonatos”, explicó Lorenzo en diciembre del año pasado.



Hoy, James apenas comienza a tener minutos en el Sao Paulo, que este jueves jugará contra Liga de Quito su paso a la semifinal de la Copa Sudamericana. Falcao, luego de muchos rumores, sigue en el Rayo Vallecano, pero juega muy poco.

La base de Néstor Lorenzo está firme

Lorenzo ya tiene una base de jugadores que casi siempre aparecen en sus listas. Los arqueros están prácticamente definidos: Camilo Vargas se perfila como titular y Álvaro Montero, como primera alternativa.



La duda es el tercer portero, entre Kevin Mier y Devis Vásquez, aunque el primero tiene la ventaja de que está jugando seguido. El segundo acaba de cambiar de equipo: fue cedido por el Milan al Sheffield.

Camilo Vargas Foto: David Martínez Pelcastre. EFE

El DT comienza a consolidar una defensa con experiencia europea, conformada por Daniel Muñoz, Carlos Cuesta (quien no estuvo en el último llamado por lesión), Jhon Lucumí y Deiver Machado, este último, en un momento extraordinario en el Lens.



Davinson Sánchez y Yerry Mina, los dos centrales titulares de la pasada eliminatoria, no tienen continuidad. El primero estuvo en la Copa de la Liga el martes con el Tottenham y el segundo no ha debutado oficialmente con Fiorentina.



En la defensa, ya hay una primera baja confirmada: Juan David Mosquera, lateral del Portland Timbers, fue llamado a la Selección Colombia Sub-23 para dos amistosos contra México, en los mismos días del comienzo de la eliminatoria.



La fecha Fifa de septiembre suele ser complicada porque es comienzo de temporada en Europa y los jugadores apenas están engranando. Muchos cambiaron de equipo: Juan Guillermo Cuadrado, de Juventus a Inter; Jorge Carrascal, de CSKA a Dinamo Moscú, y Mateus Uribe, del Porto al fútbol árabe. Pero igual aparecerían en la nómina.



Una de las causas por la que la convocatoria no ha salido sería que Lorenzo espera lo que pase en los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, en especial el Racing vs. Boca, en el que sigue a Juan Fernando Quintero.



El mediocampista antioqueño es de la entera confianza de Lorenzo. Hasta lo llamó lesionado, lo que resultó ser el comienzo del fin de su ciclo en Junior, donde nunca volvió a jugar tras la fecha Fifa de marzo. Ahora, empieza a tener minutos en Racing y ya marcó un gol y puso una asistencia. El DT lo quiere.



La gran preocupación de la Selección está en la delantera. Salvo Díaz, que empezó la temporada de manera brillante en Liverpool, los demás suenan poco. Rafael Santos Borré, titular para Lorenzo, directamente no juega en el Eintracht Frankfurt. Tampoco aparecen mucho los hombres de la eliminatoria pasada, como Duván Zapata, Luis Fernando Muriel o Miguel Borja.



Se da por descontado que los jugadores que han ido apareciendo en la Selección estarán en la lista, como Jhon Arias, Kevin Castaño y Diego Valoyes. Se viene la eliminatoria y la clasificación es prácticamente una obligación.



