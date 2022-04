Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, rompió su silencio tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar que se disputará entre noviembre y diciembre de este año, y tras la confirmación oficial de la salida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica de la Selección Colombia.

Jesurún, reelegido como mandamás de la Federación con el grueso de la cúpula directiva del comité ejecutivo hace un mes, el pasado 17 de marzo, dio pistas sobre el perfil que los dirigentes prefieren que tenga l nuevo entrenador que se hará cargo del equipo nacional. Según dijo no importará su nacionalidad, pero sí que tenga experiencia en conducción de selecciones.



Le puede interesar: (Luis Díaz anota con Liverpool: vea su nuevo golazo en la Liga Premier)

El nuevo DT



“Sobre si es colombiano o extranjero no tenemos preferencia. Lo ideal es buscar a la persona, empezar a buscar alguien especializado en selecciones, aunque todos los entrenadores tuvieron una primera vez. La nacionalidad puede ser cualquiera. Estamos en la búsqueda”, afirmó, ayer, en entrevista con Caracol Radio.



Aprovechó para decir que no se han sostenido contactos con ningún técnico por el momento, menos con los argentinos Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro, actuales entrenadores de Perú, que disputará repesca mundialista en junio, y Ecuador, que enfrentará en el grupo A del Mundial a Catar, Senegal y Países bajos.



"No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca, con Perú. Ese rumor de prensa que llegó de Alfaro es falso. Están vinculados a una federación y en competencia... No tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento", dijo.



Y al ser consultado por la opción que tendría el argentino Marcelo Bielsa, actualmente libre y mencionado por medios de prensa, contestó: "Sí (está libre), pero no hay nombres todavía, ni candidatos, aunque hay 30.000 llamadas de empresarios que dicen tener el DT ideal para nosotros”.

‘Lo más pronto posible’



Sobre el tiempo que se tomarán para el nombramiento, aseguró: "No lo sabemos, la idea es que sea lo más pronto posible, pero hacerlo con calma. No es un contrasentido. Queremos tomar una decisión que sea acertada y cualquier nombre (del que sea escogido) despertara polémica. No podemos limitarnos a esperar (que pase) el Mundial, esperando que sea uno de esos técnicos (participantes). No vamos a esperar hasta eso, vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, que no es mañana o pasado. Si las circunstancias obligan a esperar al Mundial sería otra cosa. La aspiración es que sea antes, para nosotros sería importante lo más pronto posible".



Sobre la responsabilidad que le cabe a él como presidente de la Federación de fútbol y a sus compañeros directivos del comité ejecutivo en la eliminación del Mundial de Catar, Jesurún afirmó: "Siempre los culpables son los directivos, pero entregamos todo. Cuando clasificamos a los mundiales no fuimos los mejores directivos: fueron los técnicos y jugadores, y ahora cuando se pierde son los directivos los malos. La Federación trabaja en muchos frentes. Qué nos evalúen también por otras cosas. En la asamblea (de la Federación) los verdaderos dueños del fútbol nos reeligieron por cuatro años".



Luego, en un encuentro sorpresivo con un puñado de medios televisivos en la sede de la Federación, en el barrio La Castellana de Bogotá, Jesurún respondió a las críticas que se les hacen hinchas en redes sociales por que ellos, independientemente de la eliminación, su participarán en el Mundial de Catar: “Al fin y al cabo esta es nuestra actividad. Y si tenemos que ir al Mundial, pues iremos. Que no haya clasificado la Selección al Mundial no quiere decir que nosotros nos tengamos que autodestruir. El fútbol es el fútbol y la gente cree que como directivos miramos o vivimos el mismo como lo viven los hinchas (sic), que compran un tiquete, se van, hace turismo. No, nosotros. Este es el negocio nuestro, nuestra tarea ”.



Le puede interesar: (¿Bielsa, Gareca o Alfaro para la Selección Colombia? Esto dijo Jesurún)



Deportes