La jugadora colombiana Linda Caicedo, figura clave en la victoria del combinado cafetero por 2 a 1 ante Alemania el domingo, dijo este lunes que ella y sus compañeras de la selección se encuentran muy tranquilas y están con los ojos puestos en el duelo contra Marruecos.

Aunque no parecen situaciones que revistan gravedad ni comprometan la permanencia de las jugadoras en la concentración nacional, sí vale decir que en la zona mixta y después, a la hora de las consultas, se conoció que hay varios asuntos que evalúa el cuerpo médico en detalle.

No hay que alarmarse pero sí estar atentos pues el viaje a Perth es en pocas horas, son casi seis horas y Marruecos, además, llega con posibilidad de clasificación. El premio tras la rutilante victoria en Sidney será otro reto muy exigente.

La enfermería nacional, después de las ruidosas celebraciones, está así:

​Jorelyn Carabalí: Saltaron las alarmas en todo el cuerpo técnico cuando, al final del juego, quedó tendida en el suelo y requirió asistencia médica. Las caras de preocupación de sus compañeras presagiaban una mala noticia. Pero en la rueda de prensa, el asistente técnico Angelo Marsiglia despejó la duda: "¿Jorelyn? Llegó bailando, está más que bien", afirmó. Obviamente no se iba a perder la justa celebración con sus compañeras y eso es bueno porque revela que no sufrió nada grave. Sin embargo, ese último choque y todos los que sufrió contra Popp y las fuertes alemanas hacen que su situación sea evaluada en detalle este lunes.

Mayra Ramírez: Tras la agónica victoria se le vio en la rueda de prensa caminando con alguna dificultad, cojeando. ¡Cómo no después del descomunal esfuerzo que hizo! El gol se le resiste pero ya llenó todos los cuadritos del formulario: es cuestión de tiempo. Por lo demás ha sido una jugadora de un sacrificio conmovedor pero incluso ella, que parece hecha de hierro, va a necesitar descanso y mimos en la enfermería.

Mayra Tatiana Ramírez (9) Foto: David Gray. AFP

Daniela Montoya: Puede ser el caso que genera más preocupación. la mediocampista sufrió una molestia que obligó a su sustitución a los 67 minutos del partido contra Alemania y se especula con una sobrecarga muscular que podría marginarla del próximo partido, este 3 de agosto, contra Marruecos, en Perth. Una vez más, Marsiglia dio un parte de tranquilidad: "la reemplazamos porque hizo un gasto muy fuerte en marca, le habían tocado muchos desplazamientos largos", reveló. Sin embargo, hay especial atención en ella horas después de la espectacular victoria contra las alemanas.

​Linda Caicedo: No hay rueda de prensa en la que los periodistas internacionales no pregunten por la salud de Linda Caicedo. Esta vez la duda tenía que ver con esa caída que sufrió sobre el final del partido, similar en algún punto a la descompensación que sufrió en un entrenamiento en Sidney en los últimos días que no pasó a mayores. El asistente técnico de Colombia respondió esta vez a la pregunta con claridad: "​¿Linda? Cansancio pero pienso que está al cien por ciento", dijo sobre ela y el grupo en general.

