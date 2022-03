Brasil, gracias a sus últimas victorias en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial, ha arrebatado a Bélgica el número uno en el ránking de la Fifa, en el que México ha ascendido al noveno puesto, mientras que Colombia ocupa la casilla 17.

Colombia quequó eliminada de ir al Mundial de Catar 2022, pero está mucho más arriba que otros seleccionados que tiene su cupo asegurado para el certamen.



Le puede interesar: (Juan Carlos Osorio y América confirman que no han acordado su salida)



La 'canarinha', que no ocupaba la cima de la lista desde agosto de 2017 (en la siguiente fue superada por Alemania, cierra el ciclo del equipo que dirige el español Roberto Martínez, que ha estado en cabeza ininterrumpidamente desde octubre de 2018.



El único cambio en la zona de privilegio es el ascenso de México al noveno puesto, lo que no le permite ser cabeza de serie en el torneo, plaza que será para Portugal, octava, tras ganar sus dos partidos de la repesca europea camino de Catar 2022.



Tras Brasil y Bélgica continúan en la tabla Francia, Argentina, Inglaterra, Italia, que no logró clasificarse para el Mundial al ser eliminada por Macedonia del Norte en la semifinal de la repesca, España y Portugal.



Le puede interesar: (Luis Fernando Suárez, listo para repechaje, habla de Costa Rica y Colombia)



EFE