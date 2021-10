Colombia vs. Ecuador: los errores que no se pueden repetir tras el 6-1

La Selección Colombia sale hoy en busca de tres puntos vitales contra Ecuador, que le permitan meterse en zona de clasificación directa al Mundial de Catar 2022.



Colombia llega al juego con el doloroso antecedente del 6-1 encajado en Quito, en la eliminatoria.



Ese resultado quebró al equipo nacional que entonces era dirigido por Carlos Queiroz. Con ese recuerdo amargo, se miden hoy nuevamente.

Colombia, a aprender del pasado

Varios fueron los elementos que llevaron a la Selección a sufrir semejante derrota en noviembre del 2020. Sin embargo, toda esa debacle empezó con el estado de ánimo del equipo, que por entonces estaba golpeado.



Colombia venía de perder 0-3 contra Uruguay, en un partido que dejó dificultades internas en el equipo. Muchas versiones se tejieron en torno a la situación del camerino en esos dos partidos, pero lo que es claro es que en Quito el equipo se entregó desde el primer momento. La cabeza no estaba en la cancha.



Así que la concentración es el principal aspecto a tener en cuenta ahora, aunque el presente es diferente, la Selección está de buen ánimo, con confianza, con buenos resultados. Esta es otra Selección con Reinaldo Rueda, que llegó a apagar ese incendio.

En lo deportivo, lo que no puede fallar Colombia

Ecuador vs. Colombia Sub-20 Foto: Twitter: @LaTri

Ya en la cancha, en lo deportivo, Colombia no puede darles ventaja a los atacantes ecuatorianos, que son veloces. Además, ellos gozan de buena salida por las bandas. Así que hay que ponerles trabajo y problemas en esas zonas para evitar que eso pase con frecuencia.



Será clave también encontrar la definición, que ha sido el gran pecado en los últimos partidos. Colombia no solo debe tener posesión y tomar las riendas del partido, sino que debe aprovechar lo que genera, ya que este partido es de victoria obligatoria.



Por último, a diferencia del juego en Quito, hoy no está James, el referente de ese entonces, pero hay otros hombres de experiencia. Colombia necesita de sus líderes en la cancha para mantener la mentalidad y la concentración al ciento por ciento los 90 minutos.



En conclusión, son realidades totalmente diferentes. Esa Colombia de hace un año estaba rota, tanto así que la caída le costó el puesto al DT. Pero hoy hay tranquilidad y un mejor juego. Hoy, es hora de la revancha.



