Colombia, a pesar de las bajas, va por el cupo a la semifinal  

Que lleguen los goles, que los delanteros se destapen, que Reinaldo Rueda tome las mejores decisiones para suplir a dos fichas caídas, como Matheus y Cuadrado; que la Selección Colombia juegue bien sin ellos contra Uruguay (5 p. m.), pero, ante todo, que gane, porque en esta fase de cuartos de final de la Copa América ya no hay segundas oportunidades. Se juega al todo o nada. Que llegue la victoria y Colombia entre a la semifinal.

Haber descansado el domingo le dio tiempo a Colombia para ajustar las tuercas, aunque a última hora se le desajustó una: Matheus Uribe, quien por lesión no podrá estar hoy, generando un hueco en el rompecabezas de Rueda, para minimizar su ausencia. Con qué ficha. Tampoco estará Cuadrado, quien tendrá que animar desde afuera por su suspensión. Esas ausencias pesan, pero habrá que omitir ese peso. Bien lo dijo Rueda: “Ya es un hecho, hay que asumirlo”. Así, el equipo ya está mentalizado en que tendrá que jugar sin ellos. Podría variar el sistema 4-4-2, dijo Rueda. Podría ir Muñoz en el puesto de Cuadrado, también afirmó. Pero tiene otras fórmulas en mente, que no reveló.

Muralla charrúa

Todos los rivales son duros, pero Uruguay tiene algo especial que dificulta la tarea, y ya se sabe que es su enjundia, esa lucha inagotable que todos ya conocen desde siempre, que llaman garra, y pocos logran contrarrestar. Jugar contra Uruguay es prepararse para la guerra en la cancha. La de la pelota. La de la guapeza. Este partido no solo toca jugarlo, hay que lucharlo. Y no al comienzo, ni a la media hora ni en los últimos 15 minutos, no, hay que pelearlo de principio a fin, e incluso más allá. Contra Uruguay se confronta hasta después del pitazo final.

Rueda lo sabe bien. Reconoce que Uruguay tiene, además de su coraje, el trabajo de años que ha labrado Óscar Washington Tabárez. “Uruguay tiene calidad de sus hombres, continuidad de años de conocimiento. Tenemos que redoblar esfuerzos. No fue suficiente lo hecho contra Brasil”, dijo, con la espinita de la derrota contra los anfitriones, luego de hacer un partido casi perfecto.



Para esta fase ya no se pueden cometer errores. La concentración debe ser permanente. Que Suárez no respire libre. Que Cavani no camine solo. Que las marcas estén ajustadas. Que el árbitro no distraiga a nadie. Y, claro, que surja el fútbol, que los volantes elegidos tengan la pelota, la lleven, la presten, y que los delanteros de turno laven la sequía y, de paso, su imagen y empiecen a celebrar los goles que tienen guardados, que los liberen.

“La ilusión es de que estos hombres tengan mayor participación, logren consolidarse, y aparte de la creación, es finalizar, que se concrete en la parte ofensiva”, dijo ayer Rueda en su última respuesta, consciente de que tiene goleadores contenidos. Los espera. Los necesita hoy más libres e inspirados que nunca.



La espera se acabó. La semana fue larga para Colombia. Vuelve a escena luego de cuatro partidos y una sola victoria. Vuelve a acción cuando ya no sirve el empate, cuando la derrota significa el adiós y la victoria abre la puerta de la semifinal. Es la tarea, la obsesión de Rueda. “Lograr una buena figuración”, dijo el DT, ese es el compromiso, la mentalidad. Y buena figuración no es cuartos de final. Hay que seguir, hay que superar este obstáculo. Hay que avanzar. Romper la muralla celeste para encontrarse del otro lado, entre los cuatro mejores de la Copa América.





Hora: 5 p. m.

TV: Caracol, RCN, Directv Sport, Win Sports +





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

