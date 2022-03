Este miércoles, a escasas horas de que Colombia enfrente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la penúltima fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar, Reinaldo Rueda, el DT del conjunto nacional, ofreció una rueda de prensa.



Consultado por el difícil momento que vive la tricolor, virtualmente eliminada, Rueda hizo hincapié en las dificultades que ha tenido el equipo para definir.



"Creo que el tema no ha pasado por la generación de ataque, sino por la última instancia, la finalización. En eso se insistió este miércoles y esperamos poderlo solucionar", expresó.



Interrogado por un líder puntual en el combinado patrio, Rueda dijo que no hay un único hombre que toma las riendas sino que todos cumplen un rol.



En ese mismo sentido, sobre el papel de Luis Díaz, quizá el jugador del equipo que está en su mejor momento, dijo: "Le dije a 'Lucho' Díaz que él es parte de la Selección

,no es la solución. Él no puede cargar con esa mochila".

EL TIEMPO le preguntó por la responsabilidad que significa estar en un momento tan decisivo y en una situación poco favorable.

"Lo importante es liberar la tensión con el juego. Pensamos incluso en asesorarnos de personas externas, pero todos sabemos lo que es el protocolo de modo burbuja... Igual estamos preparados para el desafío".



Sobre James Rodríguez, un hombre que viene con poco ritmo de competencia tras sufrir una molestía muscular, Rueda dijo: "James está totalmente recuperado. No es fácil, fue de los que más temprano llegó por no venir en competencia. Iba a venir antes, pero el club no lo quiso prestar hasta que fuese el momento de la fecha Fifa".

El milagro que necesita Colombia

Reinaldo Rueda, técnico de Colombia. Foto: EFE

En este momento, Colombia está en la casilla séptima de la tabla de la eliminatoria. Tiene 17 puntos y -3 en la diferencia de gol. Solo una hazaña y una combinación de resultados la podrían acercar al próximo Mundial.



Las cuentas de Colombia pasan por lo que hagan los otros conjuntos. Si Perú gana alguno de los dos juegos que le quedan (contra Uruguay, en Montevideo, o contra Paraguay, en Lima), se hará inalcanzable. Lo mismo pasa con Uruguay, si llega a derrotar a Perú o a Chile.



