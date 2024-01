Selección Colombia: Héctor Cárdenas, más de lo mismo… (Meluk le cuenta)

Primera idea: “Lo preocupante es que, sin mayor creatividad ni movilidad, el entrenador estaba más pendiente en que los muchachos armaran la figurita táctica (...) Equipo maniatado, plano, sin variantes y sin talento ni goleadores”.



Segunda idea: “¡Qué mal juega esta Selección. Es masticar un chicle sin dulce. Es un equipo sin sorpresa, muy parado”.



(Le puede interesar: Millonarios fue una máquina: goleó al Medellín 5-0 en su debut en la Liga)

Tercera idea: “Esta Selección Colombia es un equipo plano, al que no le sobra nada y le falta fútbol. Hizo lo mínimo que debía hacer”.



Cuarta idea: “(...) Este equipo plano, sin mucho genio, de chispazos individuales, voluntarioso y con poca dirección técnica, tiene el mismo juego plano que no provocó ni frío ni calor en el Suramericano. No hay que hacer dramas por haber perdido (...), pero a la voluntad y a los chispazos de los muchachos les faltó técnico. ¡Qué vaina!”.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia Preolímpicia y el DT Héctor Cárdenas. Foto: EFE

Todas esas citas, escritas por mí, no se refieren a la Selección Sub-23 que fue aplastada 3-0 por Ecuador en la apertura del Preolímpico, el sábado pasado, aunque todas le calzan a la horma de su pobre zapato.



Ojo: la primera cita la escribí sobre la Selección Sub-17, en abril del 2019. La segunda fue al comentar la Sub-20 del Torneo Maurice Revello, en junio de 2022 (el antes llamado Esperanzas de Toulón). La tercera la hice al terminar el Suramericano Juvenil, en febrero del 2023. Y la cuarta la escribí tras la participación de la misma Sub-20 en el Mundial. Todas esas selecciones tienen un denominador común: el técnico Héctor Cárdenas. Años distintos, equipos diferentes, torneos diversos y jugadores dispares... ¡Hoy no es lo mismo, pero es igual!



Cárdenas, que se dio a conocer por dirigir en tres etapas al Deportivo Cali (2012, 2014 y 2017), llegó al circuito de las selecciones menores en el 2018 como la cuota vallecaucana en las direcciones técnicas de Colombia. Se estrenó en la Sub-17 y marcó un récord: es la única selección que ha sido eliminada perdiendo todos los partidos en un Suramericano. Cero huevitos, cero pollitos. ¡Todo un hito!



(Lea además: Héctor Cárdenas pone el pecho tras derrota de Colombia: 'Nos vamos a sobreponer')

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia perdió en su debut en el Preolímpico. Foto: EFE

La Federación de fútbol reparte políticamente por regiones a los técnicos de las menores, como pasa en los cuadros directivos: Juan Fernado Mejía, integrante del comité ejecutivo, es expresidente del Deportivo Cali, como lo fue Óscar Astudillo, además expresidente de la Federación y hoy asesor y delegado de la Conmebol.



Pues bien, el sábado pasado esta Sub-23 de Cárdenas fue aplastada a pesar de tener un montón de jugadores para no perder goleados por Ecuador. Se jugó (¡perdón por la exageración!) como la Sub-17 y la Sub-20 del mismo Cárdenas.



Sufrir una expulsión no es excusa: es parte del juego, como recibir un gol. Eso se sobrelleva. Para eso están los técnicos. Otro equipo gris, planísimo, sin variantes ni sorpresa, a una sola velocidad de inútil tenencia, sin movilidad y que solo arma una figurita táctica con la que no tapa las groseras fallas defensivas. Otra vez una Selección de Cárdenas, a la espera de un desequilibrio individual. Hoy solo queda rezar por un milagro. Y se viene Brasil...





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes

-¿Sergio Fajardo saló a Medellín? Volvió a El Campín y su equipo fue goleado, hay memes



-Arturo Vidal, en nuevo lío: problema con exámenes médicos lo aleja de Colo Colo



-Video | Real Madrid gana con polémico arbitraje: Vinicius anotó posible gol de mano