Análisis: Las objetivos puntuales de Rueda con la Selección Colombia

Pasó más tiempo del esperado, pero al fin la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)confirmó a Reinaldo Rueda como nuevo entrenador de la Selección Colombia, en reemplazo de Carlos Queiroz.

La FCF hizo oficial el anuncio, que no había podido publicar antes por las negociaciones de la salida de Rueda de la Selección de Chile, la cual estaba dirigiendo.



Su nombre fue escogido desde finales de noviembre pasado por los directivos de la Federación luego de las dos derrotas sufridas por la Selección en las fechas tercera y cuarta de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, 0-3 contra Uruguay, en Barranquilla, y 6-1 contra Ecuador, en Quito, entre versiones de enfrentamientos entre jugadores con el técnico Queiroz y entre ellos mismos.

¡Bienvenido Profe! @ReinaldoRuedaDT es el nuevo Director Técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores



Muchos éxitos en esta nueva era dirigiendo el equipo de todos 🤜🤛🔗 https://t.co/bJTlLsUvaE#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/nJVIOcEEaC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 14, 2021

El contrato de Rueda va hasta diciembre de 2022, justo después de la finalización del Mundial de Catar. “Arrancamos año con técnico a bordo, Sabemos que estamos en excelentes manos y confiamos en corregir el camino para alcanzar el objetivo que tenemos que es clasificar al Mundial”, declaró ayer Ramón Jesurún, presidente de la FCF, a Caracol Radio.



Rueda, caleño de 63 años, tiene como desafío inmediato el levantar al equipo que ocupa el séptimo lugar en la eliminatoria suramericana para lograr uno de los cuatro cupos directos o alcanzar el quinto lugar que da derecho a la disputa de una repesca.

Reinaldo Rueda, técnico colombiano. Foto: EFE

Clasificar al Mundial es el gran desafío de Rueda. En marzo se disputarán las próximas dos jornadas de la clasificatoria suramericana. Por eso, debe preparar cuanto antes al equipo para recibir a una selección brasileña que domina la clasificación con puntaje perfecto y luego viajará a Asunción, para enfrentarse a un Paraguay que no conoce la derrota y es cuarta en la tabla.



Luego de estar en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, y de clasificar a la segunda fase en ambos torneos, no asistir a Catar 2022 sería un fracaso para el balompié colombiano.



La negociación entre la FCF y Rueda se finiquitó en la última semana de diciembre pasado, pero el anuncio oficial estaba supeditado al arreglo económico que le permitiera al entrenador romper su vínculo laboral con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP). Finalmente, la comunicación oficial de su salida de chile se dio el miércoles pasado.



Según el diario La Tercera, de Chile, la ANFP recibió 500.000 dólares de indemnización, sobre los 2,3 millones que estaban pactados en el contrato. EL TIEMPO supo hace unos días que a Rueda no se le habían pagado sus honorarios de los meses de noviembre y diciembre pasados antes de resolver, en definitiva, los términos y montos de su desvinculación de Chile.



“Lo que el profesor Rueda tuvo que arreglar en Chile fue personal; nosotros, cuando comenzamos a hablar con el profesor, fue con aval de ellos, así se hizo. No pagamos un peso a la federación chilena: fue un acuerdo totalmente libre de responsabilidades económicas para la Federación Colombiana”, agregó Jesurún.

La idea inicial es que Rueda, que el próximo martes será presentado de manera oficial y ofrecerá una rueda de prensa vía streaming, tenga conversaciones con varios de los jugadores más importantes de Colombia que juegan en el fútbol europeo. Si las condiciones sanitarias de la pandemia de covid-19 lo permiten, viajaría al otro lado del Atlántico; de lo contrario, esos encuentros serían virtuales.



El segundo gran desafío de Rueda en su segunda era al frente de la Selección Colombia (ya la dirigió entre 2004 y 2006) es clasificar a Colombia a la final de la Copa América, aplazada del año pasado y prevista para los meses de junio y julio próximos en dos países sedes: Colombia y Argentina. La final está programada para disputarse en Barranquilla.



La Confederación Suramericana de Fútbol ha insistido en la realización del torneo dependiendo del desarrollo de la pandemia, pues su interés económico es que haya presencia de público en los estadios.



