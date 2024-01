Selección Colombia: nuevo fracaso en el Preolímpico, derrotada y eliminada

La ilusión de volver a los Juegos Olímpicos en fútbol masculino duró 180 minutos. Colombia quedó eliminada este viernes, tras perder 2-0 contra Brasil en Caracas, y ya no tiene ninguna opción aritmética de clasificar a la fase final del Preolímpico de Venezuela.

Apenas algunos chispazos mostró el equipo de Héctor Cárdenas, que sumó un nuevo y doloroso fracaso con un equipo que, por nombres, parecía prometer algo mejor, pero que en ningún momento del campeonato mostró solidez, ni en defensa ni en ataque.

El reglamento del campeonato sentenció la eliminación colombiana. Aunque puede llegar a seis puntos e igualar hipotéticamente a Brasil, el enfrentamiento directo deja sin ninguna opción de avanzar a la Selección.

Esto dice el reglamento del Preolímpico para definir la posición en la primera fase. Liquidados. pic.twitter.com/ybIBEciuDQ — José Orlando Ascencio (@josasc) January 27, 2024

Colombia, sin gol, sin fútbol y sin orden



Colombia sufrió cuando lo atacaron, que no fue mucho, pero sí lo suficiente para pegar en los momentos justos. A los 25 minutos, el portero Sebastián Guerra dio un rebote tras un remate de John Kennedy y Endrick, la nueva figura del Real Madrid, aprovechó para marcar el 1-0.



El equipo de Cárdenas fue inofensivo en el primer tiempo. Daniel Ruiz no tuvo precisión, Óscar Cortés no fue ni parecido al de la Selección sub-20 ni al de Millonarios, Carlos Gómez quiso resolver solo y Carlos Cortés se vio torpe.



Ya en el segundo tiempo, Ruiz se fue lesionado y su reemplazo, Brahian Palacios, le dio algo de alegría al ataque. Ahora, no es culpa de Cárdenas que, cuando Colombia tuvo las opciones, se perdiera goles hechos, como pasó con Brayan Ceballos y con el propio Gómez.



En cambio, Brasil, replegado y jugando al contragolpe, sí pegó cuando debía: John Kennedy, esta vez, no falló tras un desborde de Gabriel Pec y anotó el 2-0, a los 38 de la segunda etapa.



Cárdenas movió el equipo sin éxito y ahora, los dos partidos que le quedan al equipo en el Preolímpico, el 29 de enero contra Venezuela y el 2 de febrero contra Bolivia, serán solo para cumplir con el calendario. Termina así uno de los fracasos más grandes del fútbol colombiano en los últimos tiempos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

