Catar era la tierra prometida. Pero la Selección Colombia no llegó. Luego de ir a dos Copas del Mundo consecutivas, ambas con el DT José Pékerman, en Brasil y Rusia, esta generación se baja del avión antes del despegue. Afuera de la Copa del Mundo se quedan sus jugadores más emblemáticos, Luis Díaz, James, Falcao, Cuadrado, Ospina, Quintero... y los demás. Un golpe muy duro.



No llegar a Catar significa el quiebre de un proceso que tuvo sus éxitos. Con jugadores que ya por edad o trajín se van despidiendo de la posibilidad de estar en otra Copa del Mundo. Jugadores que lo han dado todo y que ya no pueden seguir siendo los salvadores. Jugadores que viven hoy el peor momento de los últimos 10 años.



No ir a Catar significa truncar el camino de una generación que se autodestruyó en una eliminatoria que ha sido traumática: que empezó con escándalo, cuando Colombia perdió por goleadas con Uruguay y Ecuador; que tuvo víctimas, como la salida del DT Carlos Queiroz; que tuvo sueños efímeros, cuando llegó Reinaldo Rueda y el equipo como que se levantaba, y que tiene ahora decepción, frustración, rabia.

Generación, en ocaso

Facebook Twitter Linkedin

Decepción de la Selección Colombia. Foto: AFP

El seleccionado, en pleno ocaso, afrontará ahora esa traumática etapa de la transición, y eso no es fácil: es cuando los líderes y referentes se van marchando o se van envejeciendo, y toca buscar, descubrir, redescubrir, forjar a los nuevos, con la dificultad de que las categorías menores no vienen fuertes.



Con los mayores referentes como Ospina, Cuadrado, James, Quintero... Colombia fue a Brasil 2014. La mejor participación nacional, con un quinto lugar. Con ellos y otros como Barrios, Mina, Sánchez, Matheus, Muriel, Borja, Falcao... fue a Rusia 2018. Pero no ir a Catar es darle paso a la inmediata transformación. Y no se sabe cuánto pueda durar en forjar otra vez un equipo maduro, sólido, como lo era hasta hace algún tiempo.

Es el caso de Falcao, consciente de que luchaba por su último Mundial. James sigue siendo un jugador joven, 30 años, seguramente estará en la próxima eliminatoria, pero ya no es el mismo.



Ospina tendrá que darle paso a un sucesor en algún momento. Cuadrado ya tiene 33. Zapata, 30. A los delanteros, que se pelearon con el gol, también les van pasando los años.



El caso de James es una incógnita, ya tiene 30 años, está en el fútbol de Catar, de donde podría marcharse pronto si es que quiere volver a la élite. Pero su presente indica que llegaría al próximo mundial con 34, vigente, seguramente, pero ya no en su plenitud.



Además, habrá que empezar a renovar el ataque, porque aunque hoy Colombia goza de goleadores en el exterior, estos no respondieron con la camiseta tricolor en esta eliminatoria. No cumplieron las expectativas. Y prueba de ello es la seguidilla de siete partidos sin encontrar el gol que tuvo el equipo y que fue factor determinante en su eliminación.



El futuro se gestará ahora alrededor de Luis Díaz, quien hace poco llegó al Liverpool y es la gran esperanza. Un Díaz que tampoco pudo figurar en esta eliminatoria como se esperaba, pero que es el llamado a tomar la posta.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes