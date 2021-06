Caicedo, el psicoterapeuta que trabaja la cabeza de la Selección

En la guía de medios que elaboró la Federación Colombiana de Fútbol para la Copa América, el nombre de Orlando Caicedo aparece como “psicoterapeuta”. Pero su trabajo, o al menos su metodología, va mucho más allá. Reinaldo Rueda lo tiene en su grupo hace más de 15 años y lo considera una pieza fundamental para trabajar la mentalidad de sus dirigidos.

"No de ahora sino de siempre, es un trabajo que no es fácil, que tengan la presencia de un profesional. Hay diferentes especialidades: el doctor Caicedo, que es psicoterapeuta, ha hecho trabajos individuales, todo pasa por lo que los jugadores hagan para trabajar eso, es algo que aparte del entrenamiento táctico, físico y conceptual evolucione en el control mental y en el equilibrio que hay que tener en los momentos de adversidad", declaró Rueda en la conferencia de prensa antes del partido de la Selección Colombia contra Brasil.



Caicedo, exjugador profesional de baloncesto, nació en Cali hace 63 años. Además, es odontólogo e hizo estudios de psicología y de coaching deportivo. Tras estudiar odontología neurofocal, encontró que esta tenía sus orígenes en la medicina china. Luego conoció el reiki y la acupuntura, hasta llegar al concepto que aplica en sus grupos deportivos: la sanación pránica, que conoció a través de un científico filipino, Choa Kok Sui.

“Encontré muy científicos una serie de protocolos que nos permiten no solo intervenir en los diferentes sistemas del organismo del cuerpo, sino que también nos permitía trabajar el aspecto mental y ver cómo esa persona no solo se influencia de su exterior, sino que también modifica ese exterior, le dijo Caicedo al diario La Tercera, de Chile, en 2018, cuando llegó a trabajar con Rueda a la Selección de ese país.



Caicedo comenzó a aplicar la sanación pránica en equipos de baloncesto, al mando de Guillermo Moreno Rumié. Luego conoció a José ‘Cheché’ Hernández, con quien trabajó en el Deportivo Cali que llegó a la final de la Copa Libertadores, en 1999, y también en la Selección de Panamá.



Un amigo en común, Jesús Díazgranados, lo presentó con Rueda, cuando el DT ya estaba en la Selección Colombia que jugaba la eliminatoria para el Mundial de Alemania 2006. Y desde entonces lo ha acompañado en todos sus trabajos, en las clasificaciones a las Copas del Mundo con Honduras y Ecuador, en el título de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016 y en su paso por la Selección de Chile. Y también está de regreso en la Selección.

En la misma entrevista con La Tercera, Caicedo explicó la importancia de la sanación pránica en el deporte de alto rendimiento: “La mayoría del tiempo, los procesos de preparación deportiva se le dedican al cuerpo. Y estamos omitiendo cómo trabajamos una parte muy importante, que son las emociones. Cómo esas emociones en una definición de penaltis, en un tiro libre en baloncesto, una pelota quieta: cómo reacciona el jugador. Nos olvidamos de que el ser humano tiene emociones. Nosotros debemos empezar a modificar estos patrones para que el deportista tenga un mayor rendimiento. Todos somos energía que, de acuerdo con técnicas de sanación pránica, uno puede modificar”.

Caicedo (der.) también ttrabajó con Rueda en la Selección de Chile. Foto: Facebook Orlando Caicedo

Antes de los partidos, Caicedo sale a la cancha y la recorre. Y luego, se encarga de motivar a los jugadores. “Las arengas te despiertan un centro bioplásmico que se llama plexo solar, que aumenta el coraje, la garra, la berraquera, lo cual es bueno, pero en determinados momentos. Tienes que saber a qué jugador le estás llegando, cuáles son sus características de personalidad, para hacerlo de esta manera. Hay jugadores que son demasiado tranquilos, que sí hay que incrementarles un poquito la motivación. Hay otros que los tienes que bajar. Nosotros tenemos que buscar siempre motivar a la persona desde la razón para que impere ella sobre la emoción y tengamos jugadores más lúcidos, con más visión, mayor concentración”, explicó.



Caicedo también trata de influir en que factores externos no afecten al plantel con el que trabaja. Cuando ocurrió la tragedia del Chapecoense, en la que murieron 71 personas, les pidió a los periodistas que no les preguntaran sobre el tema a los jugadores de Atlético Nacional, que habían viajado varias veces en el mismo avión que se accidentó, incluso con la misma tripulación. Venía el viaje al Mundial de Clubes en Japón.



“Venía un vuelo largo, que creaba una energía adversa. Había mucho miedo, ansiedad, angustia, dolor, llanto. Una serie de características que teníamos que erradicar lo más pronto posible. Y gracias a la psicoterapia pránica, que es una subespecialidad de la sanación pránica, logramos darle vuelta a ese evento”, recordó.



Caicedo tiene en esta Copa su primera opción de trabajar por varios días con el grupo completo de la Selección, tanto en charlas grupales como individuales. El efecto de su trabajo aún está por verse, como el del resto del cuerpo técnico de Colombia.



