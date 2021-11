Si a Colombia le falta gol, los rivales también sufren por lo mismo

El preocupante rendimiento ofensivo de la Selección Colombia sembró dudas acerca de la posibilidad de clasificar al Mundial de Catar 2022. Ya son 466 minutos sin una celebración de gol, desde aquel tanto de Luis Díaz para sellar el 3-1 contra Chile.

Sin embargo, los rivales, en las últimas jornadas, han jugado a favor de las aspiraciones del equipo de Reinaldo Rueda, que, pese a las cinco jornadas sin ganar, se metió el martes a la zona de clasificación directa a Catar, con el 0-0 contra Paraguay.



La falta de gol no es solo de Colombia

Pero Colombia no es la única selección con problemas para anotar goles. Dos de los equipos que disputan la posibilidad de clasificar también andan en momentos complicados frente al arco rival.



El primero es Uruguay, que pasó, en cinco partidos, de ser el equipo que más cerca estaba de Brasil y Argentina, las dos potencias del continente, a caer al séptimo lugar de las clasificatorias.



El equipo que dirige Óscar Washington Tabárez, el DT que más tiempo lleva al frente de una selección suramericana, no gana hace cinco fechas y en esos partidos solamente sumó un punto (el 0-0 contra Colombia, cómo no) y solo anotó un gol, en la derrota 4-1 contra Brasil.



Nunca en la historia Uruguay había perdido cuatro partidos seguidos en las eliminatorias y eso ya tiene en la mira a Tabárez.



Salvo el histórico Luis Suárez, autor de cinco goles en las eliminatorias, ninguno de los atacantes uruguayos ha respondido en estas clasificatorias. Édinson Cavani, el tradicional compañero de ataque de Suárez, apenas lleva un tanto y solo ha actuado en cinco partidos de estas clasificatorias, tres de ellos como titular.



Y el bajón de Uruguay también ha coincidido con la ausencia de Giorgian de Arrascaeta, jugador de Flamengo y autor de tres tantos en las clasificatorias, lesionado desde el pasado 14 de septiembres, por molestias en la parte posterior de su muslo izquierdo. Tabárez no ha podido encontrarle reemplazo. Y para completar, en La Paz, donde el martes cayó goleado 3-0 contra Bolivia, decidió sacar a Suárez de la formación titular. El atacante del Atlético de Madrid entró en la segunda etapa.

Paraguay, con cifras peores que Colombia

Si Colombia tiene una larga racha sin anotar, Paraguay pasa por el peor momento ofensivo de su historia en la eliminatoria: el 0-0 contra el equipo de Reinaldo Rueda fue su primer punto en cuatro partidos, pero además no celebra un gol desde hace 494 minutos.



“El punto sirve más para lo anímico, porque en vez de experimentar un avance en las posiciones en una etapa avanzada del selectivo, Paraguay sufre un retroceso. Enderezar lo torcido no es misión fácil”, publicó el diario ABC Color tras el empate paraguayo en Barranquilla.



Paraguay tiene su peor promedio ofensivo en la historia de la eliminatoria, con apenas nueve tantos marcados en 14 partidos, y hay que retroceder hasta el 31 de agosto de 2017 para encontrar la última vez que el equipo marcó tres goles: fue un 0-3 a Chile en Santiago.



El nivel de la eliminatoria no es bueno: del cuarto clasificado, Colombia, hacia abajo, todos los participantes tienen diferencia de goles negativa. Tres de los cuatro equipos que más anotaron están a la cabeza: Brasil (27), Argentina (20) y Ecuador (23). La excepción a la regla es Bolivia, que también tiene 20 goles, pero cuenta con la peor defensa de la elominatoria, con 28 anotaciones. ¿Ahora se entiende por qué Colombia es cuarta?



