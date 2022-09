La ‘nueva’ Selección Colombia, la de Néstor Lorenzo, la que empieza a reconstruirse desde las cenizas para pensar en ir al próximo mundial, no resultó tan nueva.

Es básicamente una Selección que se levanta sobre sus viejos pilares, sobre los jugadores de experiencia, sobre James, Falcao, Cuadrado y Ospina.



Néstor Lorenzo no se puso a remodelar para su primera convocatoria, para su primer fogueo en los amistosos que vienen contra Guatemala y México, en Estados Unidos.



Con los más experimentados en la primera fila de batalla arranca este nuevo ciclo. Y hay cierto escozor nacional, sobre todo por James, que llegó a durar seis meses sin jugar, y sin embargo encabeza el listado de 26 jugadores citados.

Lo necesita



Lorenzo fue claro, lo lleva porque necesita un jugador de su experiencia para arrancar la obra; optó por no dejarlo afuera, pese a su inactividad (recién ayer fichó por Olympiacos de Grecia), para que le ayude a reconstruir.



Porque cree, dice, que puede dar mucho en el inicio de un proceso como este. “Los jóvenes necesitan confianza y tiempo. Y hay otros como James, Cuadrado, Ospina, Falcao que son líderes naturales que nos pueden aportar dentro y fuera del campo... Hablamos con James y lo noté con ganas de estar y brindarse de lleno a la Selección. Me convenció”, dijo Lorenzo, que recibió un bombardeo de preguntas por esa decisión.

Radamel Falcao García. Foto: EFE



Que si James va a ser más importante adentro que afuera o afuera que adentro, eso estará por verse. De entrada, el mensaje que envía el DT es que confía en él, valora que consiguiera equipo en Grecia, y lo tiene en su lista, y defiende tenerlo ahí.



Para los que querían ver renovación, o sacudón; para los que esperaban que Lorenzo llegara a la rueda de prensa de ayer armado con una escoba en la mano para significar que lo suyo era una barrida del equipo que no pudo ir a Catar, y que iba a armar una selección novedosa, nueva, y dizque muy local, pues no.

Conserva una estructura



Lorenzo, que trabajó con Pékerman, que sabe cómo son las eliminatorias, opta por conservar una estructura para su batalla, no solo con los referentes, también con jugadores como Dávinson Sánchez, Stefan Medina, Wílmar Barrios, Matheus Uribe, Rafael Santos Borré, Jéfferson Lerma o Daniel Muñoz por citar a varios que siguen en esta ‘nueva vieja’ Selección.



Y si por Lorenza fuera, Duván Zapata, Juanfer Quintero y Yerry Mina, lesionados, también hubieran estado. Esa es su estructura, al menos para este arranque. ¿Que si más adelante tendrá renovación?, el tiempo lo dirá, porque lo que Lorenzo dice hoy es que no tiene ese tiempo para arrancar de ceros y mucho menos para hacer de jugadores locales, jugadores de Selección... Esa es una conclusión implícita de su rueda de prensa.



En todo caso, si se escarba en la lista, hay unas nuevas caras. En el arco Lorenzo optó por Álvaro Montero, de Millonarios, como su tercer arquero (aunque ya estuvo en el pasado). Lo tuvo en un reciente microciclo.



A la defensa lleva a Andrés Llinás, otro de Millonarios que anda muy bien; convoca además a un delantero que hace rato clamaba por estar allí y ser visto de cerca como Luis Sinisterra, que ahora está haciendo goles en el Leeds de Inglaterra.

Y Durán?



Lleva a Óscar Estupiñán, delantero del Hull City de la segunda división inglesa. Y si querían sorpresas, pues ahí está Jhon Jader Durán, ¿quién?, Jhon Jáder Durán, el jovencito de 18 años que está en la MLS, o Yáser Asprilla, ¿quién?, Asprilla, otro de 18, el del Watford.



O Jorge Carrascal, que puede entrar en la lista de los nuevos. También hubo algunos que se cayeron, como Jhon Arias, que no tenía Visa.



¿Que por qué no llamó más jugadores locales? ¿Que por qué James sí y no, por ejemplo, Daniel Ruiz de Millonarios? Lorenzo fue certero: “No podemos comparar a Ruiz con James”, dijo.



Eso quiere decir que, para Lorenzo, no se pueden comparar peras con naranjas así las peras estén sabrosas. Lorenzo trazó una línea: para arrancar quiere un ejército curtido en otras guerras, y acercar a algunos que van en ese camino, con esa proyección.



Lorenzo agregó que este era un momento para contar con el potencial europeo, y que los del medio local ya tendrán su oportunidad.



“Hay unos jugadores que han dado mucho. Tiene condiciones, me gustan. Pero no puedo llevar a 40”, agregó.



Y en medio del sacudón nacional que generó su primera convocatoria, pues queda claro que Lorenzo le quiere sacar todo el provecho a Luis Díaz, el mejor jugador colombiano del momento. Y dijo que no le echará la mochila encima para que cargue con todo el peso, que el desafío será rodearlo y ayudarle...



Lorenzo ya puso el pecho al primer vendaval, tomó unas decisiones. Ahora los partidos, y como juegue el equipo, y los resultados que saque, serán su juicio.



📜 Esta es la lista de convocados para la fecha FIFA de septiembre, donde enfrentaremos a 🇬🇹 y 🇲🇽#Ilusión #Compromiso #Reflexión#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/YtBD4l0wal — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 15, 2022



